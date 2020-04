Martha With Love

Megatrend Private Shopping - auch in Corona-Zeiten

Münchner Fashion Start-up Martha in Love setzt auf personalisierte Einkaufserlebnisse

Bild-Infos

Download

München (ots)

Mode kaufen in Corona-Zeiten? Das Fashion Start-up Martha with Love ist weiterhin für ihre Kundinnen da. Ab 1.5. können alle Interessierten bei Martha with Love eine ganz individuelle Style- und Shopping-Beratung via WhatsApp, Zoom oder Skype buchen. Wie das funktioniert? Per Email an info@marthawithlove.com einen exklusiven Shopping-Termin vereinbaren und im Video-Call dann gemeinsam mit einer Designerin und Style-Beraterin von Martha in Love durch die Kollektion stöbern - die ausgesuchten Modelle werden dann von Models mit verschiedenen Körpertypen vorgeführt. Zur Style-Beratung gehören natürlich auch Tipps, wie man ein Kleid mit unterschiedlichen Accessoires komplett unterschiedlich stylen kann.

Die Kollektionen des Fashion Mode Start-Ups, das von Christina Engehausen, Stella Kist und Marianne von Waldenfels im September 2018 gegründet wurde, hat sich auf Kleider spezialisiert. Die Kollektionen werden über den Online-Shop des Unternehmens und über selbständige Fashion Consultants verkauft. Diese bieten ihren Kundinnen eine ganz besondere Shoppingerfahrung, die großen Spaß macht - eine perfekte Mischung aus Convenience, Erlebnis und Curated Shopping.

Die Kollektionen von Martha with Love stehen für lässigen Contemporary-Look - von easy Basics bis zu stylischen Statement-Pieces. Jedes Kleid wird vom Designteam entworfen, entwickelt und gefertigt. Produziert wird in Europa. "Wir legen großen Wert auf hochwertige, pflegeleichte Materialien und kollektionsübergreifende Passformen, die wir mit Frauen aller Altersgruppen und Körpertypen intensiv getestet haben," erklärt Gründerin Christina Engehausen. "Unser Motto "Von Frauen für Frauen" dreht sich allerdings um weit mehr als um unsere schönen Kleider. Wir wollen mit unserer Firma Frauen motivieren, Mut zu haben, Neues auszuprobieren und ihr Leben in die Hand zu nehmen. Wir wollen einen Rahmen schaffen, im dem sich Frauen gegenseitig unterstützen und inspirieren. Und gemeinsam die Welt ein bisschen schöner machen."

Weitere Informationen und die Kollektion auf www.marthawithlove.com .

Pressekontakt:

Antje Burda

Tel 089 8906491 11

Mail ab@burda-fink.de



Burda und Fink GmbH

Agentur für kommunikation

Müllerstrasse 40

80469 München

Original-Content von: Martha With Love, übermittelt durch news aktuell