Jens Rabe

Persönlicher Traum erfüllt: Jens-Rabe-Academy-Teilnehmer Matthieu Lossel nimmt am Race Across America teil

Zwickau (ots)

Matthieu Lossel, ein engagierter Teilnehmer der Jens Rabe Academy, die Menschen darin coacht, wie man an der Börse Geld verdient, nahm im Juni 2024 an einer der härtesten Herausforderungen im Radsport teil: dem diesjährigen Race Across America (RAAM). Wie die Geschäftsführung mitteilte, hat sich Matthieu Lossel, seit 2020 Mitglied der Jens Rabe Academy, mit seiner Teilnahme als Solofahrer einen langgehegten Traum erfüllt.

Gründer und Geschäftsführer Jens Rabe: "Das Race Across America gilt aus gutem Grund als eines der anspruchsvollsten Radrennen der Welt. Wir, das Team der Rabe Unternehmensgruppe, unterstützten Matthieu Lossel bei seinem Rennrad-Abenteuer als Sponsor - dementsprechend stolz sind wir auf seine Leistung und Ausdauer auf dieser extremen Strecke."

Vom 11. Juni bis zum 24. Juni war Matthieu Lossel auf der herausfordernden Route unterwegs, welche die Teilnehmer über 4.893 Kilometer von Oceanside, Kalifornien, bis nach Atlantic City, New Jersey, führte. Als Solofahrer war es sein Ziel, die Strecke im Alleingang in nur wenigen Tagen zurückzulegen. Aus dem offiziellen Live-Tracking des RAAM geht hervor, dass er nach nur wenigen Tagen bereits mehr als die Hälfte absolviert hatte.

Matthieu Lossel, Startnummer 637, verfolgt bereits seit mehr als einem Jahrzehnt den Traum, am Race Across America teilzunehmen. Dank seiner Mitgliedschaft in der Jens Rabe Academy, in der er seit 2020 aktiv ist, konnte er sein Ziel nun endlich verwirklichen. Durch die breitgefächerten Lerninhalte, welche die Akademie ihren Teilnehmern zur Verfügung stellt, konnte er im Laufe der Zeit umfassende Kenntnisse in Aktien-, Options- und Rohstoffhandel erwerben, die ihm nicht nur zu finanzieller Bildung, einem regelmäßigen Einkommen an der Börse und finanzieller Freiheit, sondern auch zu der Möglichkeit verholfen haben, seinen sportlichen Traum zu verwirklichen.

"Wir helfen unseren Kunden dabei, ein dauerhaft planbares Einkommen an der Börse zu erzielen - und so endlich finanzielle Freiheit zu erreichen. Damit das gelingt, arbeiten wir aus Prinzip nur mit Menschen zusammen, die bereit sind, in ihren Erfolg und ihre Zukunft zu investieren. Die Teilnahme von Matthieu Lossel am Race Across America ist ein inspirierendes Beispiel dafür, wie fundierte Vorbereitung und hartnäckige Zielstrebigkeit zu großen Erfolgen führen können. Wir sind stolz darauf, Matthieu Lossel auf seiner Reise unterstützt zu haben", so Jens Rabe abschließend.

Weitere Informationen zu Matthieu Lossels Teilnahme am Race Across America erhalten Sie im offiziellen Live-Tracking des RAAM unter: https://trackleaders.com/raam24f.php

Über Jens Rabe:

Jens Rabe ist der Gründer und Geschäftsführer der Rabe Unternehmensgruppe. Gemeinsam mit seinem Team unterstützt er Menschen dabei, an der Börse als Aktieninvestoren durchzustarten und sich damit ein regelmäßiges Einkommen zu sichern. Weitere Informationen unter: https://www.jensrabe.de

Original-Content von: Jens Rabe, übermittelt durch news aktuell