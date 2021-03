Securitas Holding GmbH

Securitas mit neuem globalen Markenauftritt

- Der Neuauftritt stellt die Persönlichkeit und Zukunftsfähigkeit von Securitas in den Fokus und hebt die technologische Innovationskraft hervor - Die Marke trägt den Slogan "See a different world" - Das Securitas-Logo erhält das erste große Update seit 1972

Securitas, der weltweit führende Partner für intelligente Protective Services, hat seine globale Markenidentität und -positionierung grundlegend überarbeitet. Mit dem Slogan "See a different world" unterstreicht der neue Auftritt den Ansatz des Unternehmens im Bereich Sicherheit, der Mensch und Technik vereint und Innovationen und Technologien erfolgreich einsetzt. Dazu gehört auch die erste große Aktualisierung des bekannten Securitas-Logos seit 1972.

Der neue Markenauftritt von Securitas zeichnet sich durch eine lebendige Tonalität, eine visuelle Identität und eine positive, proaktive Storytelling-Agenda aus. Sichtbar wird die neue Marke über digitale Tools und Online-Kanäle des Unternehmens, die Ausstattung und Gestaltung der Gebäude sowie die Fahrzeuge und die Dienstbekleidung der Beschäftigten. Die Einführung erfolgt schrittweise in allen weltweiten Niederlassungen des Konzerns.

Der Slogan "See a different world" unterstreicht sowohl die Kompetenz und Vielfalt der Securitas-Beschäftigten als auch die Innovationskraft und Relevanz des Unternehmensangebotes. Der Slogan adressiert ein Publikum innerhalb, aber auch außerhalb der Sicherheitsbranche, denn Securitas ist auch offen für weitere Stakeholder.

"Unser neuer Markenauftritt zeigt der Welt, wer wir sind und wohin unsere Reise geht", sagt Magnus Ahlqvist, Präsident und CEO von Securitas "Wir setzen auf unsere langjährigen Erfahrungen und auf die Securitas Werte Ehrlichkeit, Aufmerksamkeit und Hilfsbereitschaft. Mit unserem neuen Auftritt rücken wir die Bedeutung unserer engagierten MitarbeiterInnen und hoch effektiver Technologie in den Vordergrund. Wir arbeiten mit vielen der bekanntesten Unternehmen der Welt zusammen. Unsere neue Identität macht deutlich, wie wir gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern eine nachhaltigere und gemeinsame Zukunft gestalten können. Sie wird unserem Unternehmen noch mehr Türen öffnen und unsere Strategieumsetzung beschleunigen."

Securitas hat weltweit 355.000 Beschäftigte, die 150 globale Kunden und insgesamt mehr als 150.000 Kunden in 47 Ländern betreuen. Das Unternehmen beschleunigt seine digitale Transformation durch Investitionen in datengestützte Tools und Analysen sowie durch die Interaktion mit Kunden auf innovative Art und Weise. Securitas will seinen Umsatz mit elektronischer Sicherheit und Sicherheitslösungen bis 2023 verdoppeln.

"Dies ist ein Meilenstein für unser Unternehmen und unsere Branche", sagt Mauro Silva, VP Brand and Strategic Marketing bei Securitas. "Wir haben unsere Strategie, unsere Welt und das, was Kunden heute von uns erwarten, reflektiert und eine Möglichkeit zur Differenzierung gesehen. Securitas ist ein wissensgetriebenes Unternehmen, in dem engagierte und talentierte Mitarbeitende jeden Tag den Unterschied für unsere Kunden ausmachen. Unser neuer Markenauftritt drückt unser Vertrauen in die Zukunft aus, während wir unserem Erbe und unseren Mitarbeitern treu bleiben, und macht unsere Führungsrolle deutlicher als je zuvor."

Der Markenauftritt von Securitas wurde in Zusammenarbeit mit der Markenagentur Kurppa Hosk entwickelt.

In Deutschland wird der neue Auftritt sukzessive eingeführt und zunächst in den digitalen Kanälen und Medien des Unternehmens sichtbar sein. "Der Neuauftritt unterstreicht unsere Modernität, Zuverlässigkeit und Zukunftsfähigkeit", sagt Ralf Brümmer, Head of Commercial bei Securitas Deutschland. "Heute ist ein wichtiger Tag für uns, denn mit der Einführung der neuen Securitas Marke fällt auch der Startschuss für die Kommunikation dieser starken Botschaft. Wir gehen damit wieder einen wichtigen Schritt voraus und machen für unsere 21.500 Beschäftigten und unsere Kunden in Deutschland den Unterschied."

