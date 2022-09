Lingoda GmbH

Dominic Rowell wird neuer CEO bei Lingoda

Berlin

Dominic Rowell wird neuer CEO bei Lingoda, eine der weltweit führenden Online-Sprachschulen. Ab dem 6. September wird Rowell eng mit dem Führungsteam von Lingoda, dem Vorstand und den Investoren zusammenarbeiten, um das volle Potenzial von Lingoda auszuschöpfen und das Wachstum der in Berlin gegründeten Online-Sprachschule zu unterstützen. Jens Steen, der in den letzten drei Monaten sowohl als Chief Executive Officer als auch als Chief Financial Officer tätig war, wird weiterhin als Chief Financial Officer fungieren.

Als Nachfolger von Michael Shangkuan, der von August 2018 bis Mai 2022 als Chief Executive Officer von Lingoda diente, bringt Dominic Rowell mehr als 19 Jahre Erfahrung im Senior Management mit und verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz beim Aufbau von Marken, Umsatz und Rentabilität im Bereich Fast Moving Consumer Goods (FMCG), Einzelhandel und Medien.

Zuletzt war Rowell Chief Operating Officer bei iQ Student Accommodation, einem der größten Anbieter von privaten Studierendenunterkünften in Großbritannien. Dort war er verantwortlich für alle Aspekte in den Bereichen Angebot, Marketing, Preisgestaltung, Technologie und Betrieb.

Zu seinen früheren Positionen gehören Group Executive Commercial Director (2018-2021) und Commercial Director UK & Ireland (2015-2018) bei Vue International, der fünftgrößten Kinokette der Welt und der zweitgrößten in Europa mit Niederlassungen in Großbritannien und Irland, Deutschland und Polen, Italien, Niederlande und Dänemark. Bei Vue war Rowell für Inhalte, E-Commerce, Preisgestaltung, B2B-Sales, Einzelhandel und Marketing der gesamten Vue International Group verantwortlich.

Zuvor war Rowell als Chief Customer Officer & Executive Director bei Metro UK (2013-2015), als Managing Director (2010-2013) und als Global Marketing Director (2008-2010) bei Lonely Planet tätig. Dort verantwortete er die Bereiche Strategie, Produkt, Werbung, Vertrieb, E-Commerce, Marketing und P&L für digitale Medien.

"Dominiks lange Führungserfahrung, zusammen mit seiner Erfahrung als globale Führungskraft mit operativer Erfahrung in Großbritannien, Europa, den USA und Australien, machen ihn zur idealen Besetzung für diese Rolle. Ich freue mich sehr auf die enge Zusammenarbeit mit Dominik, um sicherzustellen, dass Lingoda einen positiven Einfluss auf alle Beteiligten hat, einschließlich Lingodas Kunden, unserer Mitarbeiter und der Gesellschaft", sagte Matt Goldberg, Vorsitzender des Lingoda Vorstands.

In enger Zusammenarbeit mit dem Vorsitzenden des Vorstands Matt Goldberg und dem Aufsichtsrat wird Rowell die Position von Lingoda als eines der weltweit führenden Sprachlernunternehmen stärken.

"Ich freue mich sehr, Teil des Lingoda-Teams zu werden", sagte Rowell. "Ich glaube, Lingoda hat ein fantastisches Geschäftsmodell, ein talentiertes Managementteam und eine riesige Wachstumschance, die es einzigartig positioniert, um von der sich ständig weiterentwickelnden EdTech-Umgebung zu profitieren. Ich freue mich darauf, ein Teil des Teams zu werden und auf einer großartigen Grundlage aufzubauen, um das volle Potenzial von Lingoda auszuschöpfen."

Rowell erhielt einen BA mit Auszeichnung in Politik an der University of Durham, Großbritannien. Er lebt mit seiner Familie in London.

ÜBER LINGODA

Lingoda gehört zu den besten Online-Sprachschulen. Gegründet in Berlin, Deutschland im Jahr 2013, bieten wir bequeme und barrierefreie Online-Sprachkurse in Deutsch, Englisch, Business-Englisch, Französisch und Spanisch für über 100.000 Lernende weltweit. Unsere Privat- und Kleingruppenkurse werden von mehr als 1.500 qualifizierten Lehrkräften mit muttersprachlichem Niveau unterrichtet. Mit fast 550.000 Unterrichtseinheiten pro Jahr, die rund um die Uhr zugänglich sind, haben wir es zu unserer Mission erklärt, in der Welt durch Sprachkurse Brücken zu bauen.

Besuchen Sie www.lingoda.com für weitere Informationen.

