Drei Berliner EdTech-Unternehmen starten Ausbildungsprogramm für ausländische Fachkräfte in Tech-Berufen

Mit der "Speak & Code Academy" unterstützen Kiron, Lingoda und Le Wagon die Integration ausländischer Fachkräfte in den deutschen Arbeitsmarkt

Die drei Berliner EdTech-Unternehmen Kiron, Lingoda und Le Wagon bündeln ihre Kräfte und starten ein Ausbildungsprogramm für ausländische Fachkräfte in Tech-Berufen. Der 12-monatige Vollzeitkurs im Rahmen der "Speak & Code Academy" ist eine Kombination aus Programmieren und Deutsch lernen. Der Kurs zielt darauf ab, Fachkräfte mit Migrationshintergrund in Deutschland professionell auszubilden und langfristig in den deutschen Arbeitsmarkt zu integrieren.

Die Studiengebühren für die Speak & Code Academy belaufen sich auf rund 35.000EUR. Das Programm kann kostenfrei über einen Bildungsgutschein der Agentur für Arbeit oder Jobcenter wahrgenommen werden. Die ersten Kurse sollen bereits ab April 2022 beginnen.

Ins Leben gerufen wurde die "Speak & Code Academy" von den drei Berliner Unternehmen: Kiron, eine global agierende EdTech NGO, Le Wagon, führender Anbieter für Coding-Bootcamps,, und Lingoda, Europas top Online-Sprachschule.

Das Programm ist bisher einmalig und vereint die fachliche Ausbildung mit dem Erwerb der Sprachkompetenz. Meist müssen Neuankömmlinge in Deutschland zuerst ein gewisses sprachliches Niveau erreichen, um sich für Weiterbildungsprogramme - z.B. über die Agentur für Arbeit - zu bewerben.

Der Kurs wird sowohl online als auch offline durchgeführt und qualifiziert Absolvent:innen für jeden Einstiegsjob in der Tech-Branche, wobei mit einem durchschnittlichen Jahresgehalt von ca. 44.000EUR basierend auf bisherigen Erfahrungen von Le Wagon gerechnet werden kann. Rhett Büttrich, General Manager von Le Wagon sagt: "Wir haben unsere Kurse, unsere Lernplattform und unsere karrierebezogenen Beratungsangebote in den vergangenen acht Jahren stetig weiterentwickelt, um die Ausbildung für moderne, technische Berufe auf ein ganz neues Level zu heben. Die Kooperation mit Lingoda und Kiron ist für uns der nächste logische Schritt, um Menschen aus aller Welt eine unschlagbare Perspektive für ihre berufliche Zukunft zu bieten und das am liebsten für diejenigen, die am meisten davon profitieren."

"Das Gefühl der Zugehörigkeit ist unglaublich wichtig, um erfolgreich in einer neuen Gesellschaft anzukommen. Der Inklusionskurs von Kiron zielt darauf ab, dass sich Menschen in ihrer neuen Heimat willkommen geheißen, sicher und als wichtiger Bestandteil der Gesellschaft fühlen. Neuankömmlinge in Deutschland verdienen den bestmöglichen Start." sagt Dr. Tobias Ernst von Kiron, eine Non-Profit EdTech Organisation, die während der Flüchtlingskrise 2015 bekannt wurde und seitdem über 50.000 Studierende auf der ganzen Welt mit qualitativen Bildungsangeboten unterstützt hat.

