Unbekannter Toter aus Nordsee: Ermittler starten 28 Jahre nach Leichenfund internationalen Fahndungsaufruf

Mögliches Mordopfer 1994 im Meer entdeckt - Neue Gesichtsrekonstruktion

Osnabrück. Die Polizei in Wilhelmshaven und die Staatsanwaltschaft Oldenburg wollen am heutigen Dienstag, 1. Februar, eine internationale Öffentlichkeitsfahndung starten. Wie die "Neue Osnabrücker Zeitung" berichtet, soll so die Identität eines Mannes geklärt werden, der im Sommer 1994 westlich von Helgoland tot aus der Nordsee geborgen und vermutlich Opfer eines Verbrechens wurde. Die Ermittler planen, umfangreiches Bildmaterial ins Netz zu stellen - darunter Aufnahmen der Kleidung, aber auch eine Gesichtsrekonstruktion des Unbekannten, der zum Tatzeitpunkt zwischen 45 und 50 Jahren alt gewesen soll. Durch entsprechende Hinweise auf die Identität des Opfers hoffen die Ermittler, möglicherweise auch auf die Spur des Mörders zu kommen.

Zwar war der Fall in den zurückliegenden Jahren immer wieder aufgerollt worden, eine heiße Spur ergab sich dabei aber nicht. Im Zuge eines Cold-Case-Kurses an der Polizeiakademie Nienburg war mit internationalen Spezialisten nun der neue Zeugenaufruf initiiert worden. Wie die "NOZ" weiter berichtet, geht die Polizei in Niedersachsen aufgrund der Kleidung der Leiche davon aus, dass der Mann Bezüge nach Großbritannien hatte. Für eine neuerliche rechtsmedizinische Untersuchung war der Leichnam laut der Zeitung im Dezember exhumiert worden.

