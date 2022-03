Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zu Energiepreisen

Halle/MZ (ots)

Für den Umgang mit den wirtschaftlichen Folgen von Putins Krieg in Deutschland lassen sich zwei zentrale Schlüsse ziehen. Erstens: So bitter es sein mag, kann die Bundesregierung ihre Entscheidungen nicht allein mit Blick darauf treffen, was die beste Unterstützung für die Ukraine ist. Sie muss auch abwägen, was jeder einzelne Schritt auch für die Menschen in Deutschland und ihre Arbeitsplätze bedeutet. Zweitens muss die Regierung das Geld zur Abmilderung der Folgen gerecht und effizient einsetzen. Die Bundesregierung muss jetzt genau überlegen, wie sie das nächste Entlastungspaket zuschneidet. Sie muss sich der Tatsache stellen, dass die Grundlagen für ihre finanzpolitischen Entscheidungen andere sind, als es bei Abschluss des Koalitionsvertrags absehbar war.

