Staffbase

Der persönliche KI-Assistent für alle Mitarbeitenden: Staffbase macht das Intranet zur vertrauenswürdigen Antwort-Plattform

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Chemnitz (ots)

Vom Intranet zur Antwortplattform: Staffbase bringt essentielle KI-Features in die interne Kommunikation, inklusive Governance und Zugänglichkeit für Frontline Mitarbeitende.

Mitarbeitende haben sich an eine neue Realität gewöhnt: Sie stellen eine Frage und bekommen in Sekunden eine präzise Antwort. Diese Erwartungshaltung trifft in Unternehmen jedoch auf eine andere Realität. Externe KI-Anwendungen kennen weder interne Richtlinien und Prozesse noch erfüllen sie die nötigen Sicherheitsanforderungen.

"Mitarbeitende erwarten heute eine neue Dynamik in der internen Kommunikation: Sie wollen sofortige, präzise Antworten, die auf verlässlichen und unternehmensspezifischen Informationen basieren", sagt Dr. Martin Böhringer, CEO von Staffbase. "Wenn das eigene System die richtigen Antworten nicht liefert, verliert es an Relevanz und Vertrauen." Klassische Intranets sind gebaut, um Inhalte zu veröffentlichen und zu katalogisieren. Generative KI ist gebaut, um Fragen zu beantworten. Staffbase' Employee AI überträgt diese Frage-Antwort-Logik auf die interne Kommunikation - mit dem Unterschied, dass Antworten auf geprüften und aktuellen Unternehmensdaten basieren.

Anstatt einer langen Liste von Suchergebnissen erhalten Mitarbeitende eine strukturierte, verständliche Antwort, die ihren individuellen Kontext wie Rolle, Standort oder Aufgabenbereich berücksichtigt. Das Ziel: Interne Plattformen werden zur ersten Anlaufstelle - nicht zur digitalen Ablage.

Vom Suchen zum Finden: Der persönliche KI-Assistent für alle Mitarbeitenden

Viele Intranets funktionieren nach wie vor wie digitale Ordnerstrukturen: Informationen sind vorhanden, aber müssen gesucht werden. Mit dem neuen "AI Navigator" macht Staffbase Unternehmenswissen erstmals für alle Mitarbeitenden unmittelbar zugänglich. Der Assistent bündelt Informationen aus verschiedenen Systemen, beantwortet Fragen in natürlicher Sprache und unterstützt sogar bei konkreten Prozessen wie Urlaubsanträgen oder Service-Tickets. Das spart IT- und Personal-Abteilungen wertvolle Zeit, die sie für strategische Aufgaben nutzen können.

KI-gestützte Suche mit intelligenten Zusammenfassungen

Intranet-Suchen liefern oftmals eine Vielzahl an Treffern, aber keine schnelle und verlässliche Antwort. Mithilfe von KI und Retrieval-Augmented Generation (RAG) werden ab sofort Inhalte aus unterschiedlichen Systemen kontextualisiert und zu präzisen Zusammenfassungen verdichtet. Wer eine Frage stellt, erhält keine Liste von Links, sondern eine kompakte, handlungsleitende Antwort in Sekunden. Das reduziert Frustration bei der Informationssuche und beugt Fehlinformationen vor - ein entscheidender Vorteil, besonders für Mitarbeitende, die nicht primär an einem Schreibtisch arbeiten.

Hyper-personalisierter KI-Podcast

Gerade operative Mitarbeitende erreichen interne Updates oft nur unvollständig - weil sie in der Regel keinen festen Bildschirmarbeitsplatz haben. Der KI-generierte Mitarbeiter-Podcast komprimiert relevante Inhalte und personalisiert sie als Audio-Zusammenfassung. So können Informationen beispielsweise während einer Fahrt oder vor Schichtbeginn konsumiert werden. Dadurch schließen Unternehmen die kritische Informationslücke zwischen dem Büro und der Frontline.

Klare Leitplanken für den vertrauenswürdigen KI-Einsatz

Damit Künstliche Intelligenz im Unternehmen funktioniert, braucht sie Vertrauen und klare Regeln. Das "AI Trust Hub" von Staffbase schafft volle Transparenz darüber, wie KI-Funktionen eingesetzt und welche Daten verwendet werden. Administrator*innen können KI-Features feinjustieren und mit zusätzlichem Unternehmenskontext anlernen. So kann festgelegt werden, auf welche Daten das System zugreift, wie Nutzer*innen mit ihm interagieren können, welche Inhalte besondere Relevanz haben oder wie die Ansprache der Mitarbeitenden klingen soll.

Weitere Informationen zu Employee AI finden Sie hier.

Über Staffbase

Staffbase ist die weltweit führende Plattform für Employee Experience. Unternehmen nutzen Staffbase, um ihre Mitarbeitenden zuverlässig zu erreichen, zu informieren und in Veränderungsprozesse einzubinden - vom Headquarter bis zur Frontline.

Mit "Employee AI" wird das klassische Intranet zur dialogfähigen Antwortinfrastruktur: Mitarbeitende erhalten kontextbezogene, unternehmensspezifische Informationen direkt im Arbeitsalltag - integriert über App, Intranet, E-Mail und weitere Kanäle.

Weltweit setzen mehr als 1.500 Unternehmen - darunter Adidas, BayWa, DHL Group, MAN Truck & Bus und Hagebau - auf Staffbase. In den Jahren 2023, 2024 und 2025 wurde das Unternehmen im Gartner® Magic Quadrant(TM) für Intranet Packaged Solutions als Marktführer ausgezeichnet. Staffbase hat seinen Hauptsitz in Chemnitz und Standorte in New York City, London, Berlin, Tokio und Sydney.

Weitere Informationen unter www.staffbase.com

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