Kaufnekuh

Gutes Essen in der Isolation - Entrecôte statt Dosenravioli

Berlin (ots)

Der Alltag ist derzeit auf den Kopf gestellt und muss neu gedacht werden, vom Arbeits- über das Sozialleben bis hin zur Freizeitgestaltung: Soziale Isolation ist in der aktuellen Krise das notwendige Gebot der Stunde.

Diese Situation hat auch Einfluss auf unser Einkaufsverhalten. Der Online-Einkauf ist eine praktische und sozial distanzierte Alternative zu leer gefegten Supermarkt-Regalen. Das gilt nicht nur für Hygieneprodukte und Nudeln, auch hochwertiges und fair produziertes Fleisch gibt es per Mausklick zu kaufen. Online-Händler wie Kaufnekuh.de liefern gekühlte Pakete mit Rindfleisch, Schweinefleisch (Kaufeinschwein.de) oder Geflügel (Kaufeinhuhn.de) komfortabel, gekühlt und portioniert direkt nach Hause.

In Zeiten, in denen andere Themen die Nachrichten bestimmen und die Bevölkerung sich neuen Rahmenbedingungen gegenübersieht, können die Konsumenten auch weiterhin einen nachhaltige Lebensweise verfolgen. So vereint Kaufnekuh.de in seinem Angebot die Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Fleischprodukten mit dem Nachhaltigkeitsgedanken. Möglich wird dies bei Kaufnekuh.de durch das Prinzip des "Crowdbutching".

Beim Crowdbutching werden die Tiere erst geschlachtet, wenn sie komplett verkauft wurden. So kann eine ganzheitliche Verwertung des Fleisches nach dem Prinzip "from nose to tail" sichergestellt werden.

Die Tiere wachsen auf ausgesuchten kleinen, familiengeführten Bauernhöfen in Bayern und Baden-Württemberg auf, die sie artgerecht aufziehen und mit viel Liebe halten. Über die auf den Webseiten gezeigte Ohr- bzw. Tiergruppennummer kann jede Kuh, jedes Schwein sowie jede Hühnergruppe bis zur Weide zurückverfolgt werden. Denn auch jetzt ist die Qualität und Herkunft von Lebensmitteln mehr denn je von Bedeutung.

Pressekontakt:

Schröder+Schömbs PR GmbH

johanna.k@schroederschoembs.com

+49 30 349964-23

Original-Content von: Kaufnekuh, übermittelt durch news aktuell