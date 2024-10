AirConsole

AirConsole jetzt auch für Volkswagen-Fahrzeuge mit dem Debut von Trivia Crack®

Zürich (ots/PRNewswire)

AirConsole, die bahnbrechende Gaming-Plattform im Auto, kündigt heute die offizielle Einführung ihrer Dienste in ausgewählten Volkswagen-Modellen an. Diese neue Integration stellt eine bedeutende Verbesserung des In-Car-Entertainments dar und macht AirConsole für den Volkswagen ID.3, ID.4, ID.5, ID.7 und ID.7 Tourer ab IDS 5.0 und 5.2 verfügbar. Im Laufe dieses Jahres wird der Service auch für den neuen Golf, den neuen Golf Variant, den neuen Tiguan und den neuen Passat eingeführt.

In Verbindung mit diesem Meilenstein freut sich AirConsole, einen renommierten Neuzugang in seinem Spieleangebot vorstellen zu können: Trivia Crack ®. Die von Etermax entwickelte und weltweit anerkannte interaktive Wissensdrehscheibe hat seit 2013 Millionen von Spielern in mehr als 180 Ländern auf verschiedenen Plattformen herausgefordert, von mobilen Geräten und Brettspielen bis hin zu modernsten Technologien wie intelligenten Sprachgeräten, Streaming-Diensten, Wearable Tech und Mixed Realities. Jetzt gibt es Trivia Crack zum ersten Mal für das Spielen im Auto, speziell angepasst von Play.Works, unter Verwendung der AirConsole-Dual-Screen-Technologie, um ein unterhaltsames Erlebnis für alle Fahrgäste zu gewährleisten.

Entdecken Sie die klassischen Spielmodi von Trivia Crack neu, jetzt auch für Ihr Auto:

Klassischer Modus: Testen Sie Ihr Wissen über eine Vielzahl von Themen und verdienen Sie sich Belohnungen für jede richtige Antwort. Ideal für Solospielerinnen und -spieler.

Challenge-Modus: Wählen Sie Ihre Lieblingskategorie und beantworten Sie so viele Fragen wie möglich. Perfekt für Solospielerinnen und -spieler, die eine Herausforderung suchen.

Party-Modus: Mit bis zu 5 Spielerinnen und Spielern kannst du mit Freunden und deiner Familie um die Wette rätseln, wer der Klügste ist.

Trivia Crack auf AirConsole ist in sechs Sprachen verfügbar und verspricht ein fesselndes und unterhaltsames Erlebnis für alle Mitfahrerinnen und Mitfahrer. Ganz gleich, ob Sie auf einem Roadtrip eine Pause einlegen oder einen Ladestopp einlegen, Sie können sich in Ihrem Volkswagen-Fahrzeug mit spannenden Quizfragen die Zeit vertreiben. Parken Sie einfach Ihr Auto, starten Sie die AirConsole-App, und das Spiel kann beginnen. Mit Smartphones als Controllern und dem Infotainmentsystem des Fahrzeugs als Spielbildschirm soll das Erlebnis für alle im Auto intuitiv und ansprechend sein.

Eine neue Ära des In-Car Entertainment

Die innovative AirConsole-Plattform verwandelt Fahrzeuge von Volkswagen in echte Entertainment-Zentren – Spielerinnen und Spieler können ihre Smartphones durch Scannen eines Codes mit dem Infotainmentsystem des Fahrzeugs verbinden. Dieses System unterstützt mehrere Spielerinnen und Spieler, so dass sowohl die vorderen als auch die hinteren Passagiere problemlos mitspielen können, während das Fahrzeug geparkt ist.

„Wir freuen uns, die Präsenz von AirConsole mit Volkswagen zu erweitern und unseren Spielekatalog weiter auszubauen", sagt Michael Fuller, VP of Games bei AirConsole. „Wir sind bestrebt, Spiele sorgfältig auszuwählen und anzupassen, um sicherzustellen, dass sie sich nahtlos in die automobile Umgebung einfügen und allen Fahrgästen ein hochwertiges Erlebnis bieten."

Etermax, der Lizenzgeber von Trivia Crack, und Play.Works, der Entwickler dieser Version des Spiels, haben sich ebenfalls über diese Zusammenarbeit geäußert. „Wir glauben, dass Neugierde der Funke ist, der die menschliche Kreativität antreibt. Mit dieser Integration machen wir einen Schritt in Richtung einer Zukunft, in der jede Pause auf der Straße zu einer Gelegenheit wird, zu lernen und Kontakte zu knüpfen", sagt Juan Pablo Veiga, VP of Brand Gamification™ bei Etermax. „Trivia Crack im Auto bedeutet, dass man auch in den Momenten, in denen man sich ausruht, seinen Geist beschäftigen und den Nervenkitzel des Entdeckens von neuem Wissen genießen kann. Motor aus, Neugierde an – so wird jeder Halt zu einer echten Bereicherung."

Jonathan Boltax, CEO von Play.Works, fügte hinzu: „Play. Works hat damit begonnen, seine firmeneigene Entwicklungs- und Bereitstellungstechnologie zu nutzen, um Spielerinnen und Spieler für die neu entstehende In-Car Gaming-Plattform zu gewinnen. Die Adaption von Trivia Crack für Fahrzeuge ist eine logische Erweiterung unserer weltweit führenden Connected TV Game-Dienste. Das Auto stellt uns vor einzigartige Herausforderungen, aber wir sind stolz darauf, ein Spiel anbieten zu können, das den Fahrgästen Freude und Herausforderungen bringt und ihr Reiseerlebnis bereichert."

* Der AirConsole In-Car-Gaming-Service für Volkswagen-Fahrzeuge wird zunächst in europäischen Schlüsselmärkten eingeführt, darunter Österreich, Belgien, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Italien, Irland, die Niederlande, Norwegen, Spanien, Schweden und das Vereinigte Königreich, mit Plänen, in naher Zukunft auf weitere Länder zu expandieren.

Informationen zu AirConsole

Drive together, play together. AirConsole ist die erste Spieleplattform der Welt, die speziell für Autos entwickelt wurde. Mit den immersiven Funktionen der AirConsole verwandelt sich Ihr Auto in eine vollwertige Gaming-Station, die auch das Infotainment-, Sound- und Lichtsystem umfasst. Das reichhaltige Spieleangebot von AirConsole richtet sich an Gelegenheitsspielerinnen und -spieler jeden Alters. AirConsole ermöglicht es allen Mitfahrerinnen und Mitfahrern im Auto, an einem Spiel teilzunehmen, indem diese ihr Handy als Spielcontroller verwenden.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.airconsole.com

Folgen Sie uns in den sozialen Medien für aktuelle Informationen: Linkedin Youtube Instagram

Informationen zu Trivia Crack

Seit 2013 hat Trivia Crack® Millionen von Menschen in mehr als 180 Ländern und 34 Sprachen dazu herausgefordert, ihr Verständnis für die Welt mit dem unbestritten fesselnden Unterhaltungsgenre der Trivia-Spiele zu vertiefen. Trivia Crack® hat sich von einem anfänglichen Handyspiel zu einer interaktiven Wissensdrehscheibe entwickelt, die es Neugierigen ermöglicht, Spaß zu haben, sich auszutauschen und durch gemeinschaftsorientierte Inhalte auf einer Vielzahl von Plattformen zusammenzuarbeiten – von Brettspielen und Büchern bis hin zu innovativen Technologien wie Wearable Tech und Virtual Reality. Weitere Informationen finden Sie unter www.triviacrack.com oder folgen Sie @triviacrack in den sozialen Medien.

Informationen zu Etermax

In der Unterhaltungsbranche revolutioniert Etermax seit 2009 die Art und Weise, wie Menschen miteinander in Kontakt treten, Gemeinschaften aufbauen und durch interaktive Inhalte gemeinsam Werte schaffen. Durch die Schaffung von globalen Sensationen und Vorzeigemarken wie Trivia Crack® (Preguntados) und Word Crack® (Apalabrados) schafft das Team in ganz Amerika und Europa Erlebnisse, die darauf abzielen, Wissen auf der ganzen Welt interaktiv und zugänglich zu machen, und zwar über eine Vielzahl von Plattformen und Technologien, darunter Mobilgeräte, Augmented Reality, Virtual Reality, künstliche Intelligenz, Streaming-Dienste, Connected TV, Sprachgeräte, Wearable Tech und mehr. Weitere Informationen finden Sie unter www.etermax.com oder folgen Sie @etermax in den sozialen Medien.

Informationen zu Play.Works

Play.Works ist der führende Anbieter von CTV-Spielen und Original-TV-Kanälen, die den Zuschauern unterhaltsame Spielerlebnisse auf dem Hauptbildschirm bieten. Play.Works verfügt über den größten CTV-Spielekatalog der Welt mit über 400 Titeln, die von Grund auf neu entwickelt wurden, darunter Play.Works-Originale, SpongeBob Schwammkopf, Glücksrad, Tetris®, Crossy Road, Trivia Crack, PAC-MAN™ und klassische Spiele von Atari®. Die Video-AVOD- und FAST-Kanäle von Play.Works, darunter Airrack, Like Nastya, PW Kids®, Ninja Kidz TV und BRB Travel + Food®, bieten Original-Fernsehprogramme von Top-Autoren und Newcomern. Die Spiele- und Videodienste von Play.Works CTV haben eine kombinierte Reichweite von über 250 Millionen Haushalten und sind auf weltweit führenden Anbietern wie Comcast, Cox, SKY, Roku, Vizio, LG, Samsung und den meisten großen Pay-TV-Plattformen in Nordamerika und Großbritannien zu finden.

Weitere Informationen finden Sie unter www. Play.Works

Etermax, Trivia Crack und alle damit zusammenhängenden Materialien sind urheberrechtlich geschützte oder eingetragene Warenzeichen von Etermax, seinen Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen und durch Gesetze zum Schutz des geistigen Eigentums geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten.

