Back Market und SharkNinja bauen Partnerschaft für refurbished Haushaltsgeräte in Europa weiter aus

Stärkung für Kreislaufwirtschaft, Vertrauen und Wachstum im stark wachsenden Refurbished-Segment

Paris/Berlin (ots)

Back Market, Europas führender Marktplatz für professionell erneuerte Elektronik, baut die bestehende Partnerschaft mit SharkNinja weiter aus. Refurbished Produkte der Marken Shark und Ninja sind EU-weit (außer UK) exklusiv über Back Market erhältlich - darunter auch in zentralen Märkten wie Deutschland und Österreich. Die Partnerschaft zeigt, wie Hersteller und Marktplätze gemeinsam neue Vertriebsmodelle etablieren und die Kreislaufwirtschaft im Haushaltsgeräte-Segment vorantreiben.

SharkNinja zählt zu den stärksten Marken im Home-Appliances-Bereich, insbesondere in Deutschland und Frankreich. Kund:innen finden auf Back Market ein breites Sortiment professionell erneuerter Geräte von Airfryern, Kaffeemaschinen und Eismaschinen (Ninja) bis hin zu Staubsaugern, Luftreinigern und Beauty-Tools (Shark). Alle Geräte werden ausschließlich vom offiziellen SharkNinja-Refurbishment-Partner Ingram Micro wiederaufbereitet und unterliegen strengen Qualitäts- und Sicherheitsprüfungen.

Starke Wachstumszahlen belegen Marktpotenzial

Die Nachfrage nach professionell erneuerten Haushaltsgeräten wächst dynamisch: EU-weit verzeichnete die Kategorie Haushaltsgeräte auf Back Market zuletzt ein GMV-Wachstum von 44 % und einen Anstieg der verkauften Einheiten um 86 %.

Besonders deutlich ist die Entwicklung in Deutschland mit einem GMV-Wachstum von 485 % und einer Steigerung der Anzahl verkaufter Produkte von 1.030 %. Auch in Österreich verzeichnet Back Market starke Zahlen: GMV-Wachstum von 264 % sowie Anzahl verkaufter Produkte 603 %.

SharkNinja ist dabei der wichtigste Partner von Back Market im Haushaltsgeräte-Segment. Zwischen 2024 und 2025 stieg der Umsatz mit SharkNinja-Produkten europaweit um 310 %, die verkauften Einheiten sogar um 378 %.

Strategische Herstellerkooperation als Vertrauenssignal

Für Back Market ist die Zusammenarbeit ein zentraler Baustein beim Ausbau des Sortiments jenseits klassischer Consumer Electronics. Die direkte Kooperation mit einem Hersteller stärkt das Vertrauen in refurbished Haushaltsgeräte und zeigt, dass Kreislaufmodelle auch in neuen Produktkategorien skalierbar sind.

Alexandra Brandt, Head of Marketing Europe, Back Market: "Haushaltsgeräte sind ein schnell wachsender Technikbereich. Gerade Deutsche lieben es, sich mit intelligenter, zuverlässiger Technik auszustatten. Durch die Zusammenarbeit mit weltweit vertrauenswürdigen Marken wie SharkNinja bieten wir diese Möglichkeit und sorgen gleichzeitig dafür, dass generalüberholte Produkte mit einem guten Gefühl gekauft werden können. Mit dieser Hersteller-Exklusivität hebt sich Back Market von anderen Anbietern ab, vertrauensvoll und mit hoher Qualität. So werden professionell erneuerte Produkte in jedem Bereich zu einer natürlichen Alternative zu neuen Produkten."

Refurbishment als wirtschaftlicher Hebel für die Kreislaufwirtschaft

Die Partnerschaft zahlt nicht nur auf Wachstum, sondern auch auf Nachhaltigkeit ein. Back Market hat bis heute gemeinsam mit seinen Kund:innen:

2 Millionen Tonnen CO2 eingespart,

6,8 Millionen Tonnen Rohstoffe vermieden,

7,8 Millionen Kilogramm Elektroschrott verhindert.

Gerade im Bereich kleiner Haushaltsgeräte ist der Hebel groß: Laut UNITAR fielen 2022 weltweit 20,4 Millionen Tonnen E-Waste in dieser Kategorie an - bei gleichzeitig niedrigen Recyclingquoten.

Thibaud Hug de Larauze, CEO und Mitgründer von Back Market: "Refurbished ist längst kein Nischenmodell mehr, sondern ein wirtschaftlich tragfähiger Hebel für eine nachhaltigere Industrie. Partnerschaften wie die mit SharkNinja zeigen, dass Hersteller Verantwortung übernehmen und gleichzeitig neue Wachstumschancen erschließen können. Wenn wir Produkte länger im Umlauf halten, reduzieren wir nicht nur Emissionen und Abfall - wir verändern grundlegend, wie Konsum in Europa funktioniert."

Langfristige Partnerschaft mit Perspektive

Die Kooperation zwischen Back Market und SharkNinja besteht bereits seit 2023 und ist langfristig angelegt. Neue Produktgenerationen werden in der Regel rund sechs Monate nach Marktlaunch auch als refurbished Varianten auf Back Market verfügbar gemacht. Damit erhalten Verbraucher:innen frühzeitig Zugang zu aktuellen Geräten - mit Garantie, geprüfter Qualität und einem deutlich geringeren ökologischen Fußabdruck.

