US-Kultsnack jetzt auch in Deutschland: Cheez-It erobert deutsche Supermarktregale

Über 100 Jahre Kultstatus in den USA - jetzt in Deutschland erhältlich

Zwei unwiderstehliche Sorten: Cheez-It Snap'd Double Cheese und Cheese & Chilli

Gebacken mit 100 % echtem Käse für den perfekten Crunch

Ab Ende August in deutschen Supermärkten erhältlich - inklusive Gratis Testen-Aktion*

Käse, Crunch & Charme. Wer Cheez-It aus den USA kennt, weiß: Dieser Käse-Snack ist Kult - seit Generationen! Mit gleich zwei köstlichen Sorten erobert Cheez-It jetzt auch die deutschen Snack-Herzen: Cheez-It Snap'd Double Cheese und Cheese & Chilli versprechen den gleichen unverwechselbaren Crunch und den köstlich-käsigen Geschmack, auf den Fans hierzulande schon lange gewartet haben. Ab Ende August ist die einzigartige Kombination aus echtem Käse und unverwechselbarem Crunch in deutschen Supermärkten erhältlich - zum Start sogar mit einer groß angelegten Gratis Testen-Aktion*!

Zwei Sorten. Ein Versprechen: Käse trifft Crunch - mit Charakter!

Cheez-It Snap'd - dünn, knusprig und unwiderstehlich käsig - sorgen für einen Käse-Knall in den deutschen Supermarktregalen. Gebacken mit 100 % echtem Käse, liefern Cheez-It Snap'd den typischen Cheez-It-Crunch, der jeden Snackmoment besonders macht.

Double Cheese : Doppelt käsig, doppelt gut - der perfekte Snack für alle, die es besonders intensiv mögen.

Doppelt käsig, doppelt gut - der perfekte Snack für alle, die es besonders intensiv mögen. Cheese & Chilli: Eine würzige Mischung aus kräftigem Käsegeschmack und feiner Schärfe - ideal für alle, die es gern etwas heißer mögen.

Alles andere ist Käse. Das hier ist Cheez-It!

Seit über 100 Jahren begeistert Cheez-It in den USA mit seinem einzigartigen käsigen Geschmack und dem perfekten Crunch. Die Marke steht für echten Käse, eine ordentliche Portion Humor und Selbstironie - kein Wunder, dass Cheez-It für viele mehr ist, als ein Snack: Es ist ein Lebensgefühl. Damit möglichst viele neugierige Snackfans Cheez-It probieren können, werden zum Start Tausende Kostproben im Lebensmitteleinzelhandel, an Tankstellen und in der Systemgastronomie verteilt. Frei nach dem Motto: Need a Cheese Hit? Have a Cheez-It!

5 Things We Cheez About You: Darum wird Deutschland Cheez-It lieben!

Gebacken mit 100 % echtem Käse: Cheez-It setzt auf echte Käsequalität - für den unverwechselbar käsigen Geschmack, der einfach süchtig macht.

Cheez-It setzt auf echte Käsequalität - für den unverwechselbar käsigen Geschmack, der einfach süchtig macht. Knuspriger Crunch: Dünn, gebacken und richtig knackig - Snap'd liefert genau die richtige Textur für den perfekten Snackmoment.

Dünn, gebacken und richtig knackig - Snap'd liefert genau die richtige Textur für den perfekten Snackmoment. Zwei unwiderstehliche Sorten: Ob purer Käsegenuss mit Double Cheese oder die würzige Note bei Cheese & Chilli - hier ist für jeden Geschmack was dabei.

Ob purer Käsegenuss mit oder die würzige Note bei - hier ist für jeden Geschmack was dabei. Humor und Persönlichkeit: Cheez-It ist nicht nur ein Snack, sondern eine Marke mit Charme, Witz und einer ordentlichen Portion Selbstironie.

Cheez-It ist nicht nur ein Snack, sondern eine Marke mit Charme, Witz und einer ordentlichen Portion Selbstironie. Snack mit Kultstatus: Über 100 Jahre in den USA - jetzt endlich für deutsche Käseliebhaber, die am liebsten als Käse auf die Welt gekommen wären.

Produktinformationen

Produkt: Cheez-It Snap'd

Sorten: Double Cheese, Cheese & Chilli

Verfügbarkeit: Ende August 2025

Packungsgrößen

Double Cheese: 40g, 120g

Cheese & Chilli: 40g, 120g

Unverbindliche Preisempfehlung (UVP**):

120g: 2,79 Euro

40g: 1,30 Euro

*Teilnahme ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Deutschland oder Österreich. CHEEZ-IT 120 g Aktionspackung kaufen, Kassenbon fotografieren und bis 30.06.2026 hochladen auf www.cheezit-aktion.de - unabhängige Aktionswebseite der durchführenden Agentur (IMPLIZIT GmbH). Erstattung des Kaufpreises per Überweisung durch die IMPLIZIT GmbH. Gültig für Käufe vom 01.09.2025 bis 30.06.2026. Angabe vollständiger Daten und Bankinformationen erforderlich. Nur eine Teilnahme und Erstattung pro Person/ Bankverbindung und Kassenbon. Kaufbeleg aufbewahren - Nachweis kann angefordert werden. Nur solange der Vorrat reicht. Begrenzt auf 7.500 Erstattungen pro Woche vom 01.09.2025 bis 30.06.2026 in Deutschland. Nicht mit anderen CHEEZ-IT Aktionen kombinierbar. Vollständige Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweis: www.cheezit-aktion.de (Link ab 01.09. abrufbar).

**Händler sind in der Preisgestaltung frei - die genannten Preise dienen nur zur Orientierung.

