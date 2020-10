ipm Werbemittel GmbH

ipm|gruppe: Marke Präsenta gilt als "Erfinder des Full Service" in der deutschen Werbemittelbranche

Kissing (ots)

Als Zusammenschluss zuvor eigenständiger Werbeartikelhändler agiert die ipm|gruppe seit dem Jahr 2019 am Markt. Die weiterhin bestehenden Marken Inter Werbung, Präsenta und Mansard repräsentieren die Kernleistungen der Unternehmensgruppe: Das Direkt- bzw. Projektgeschäft, den Full Service-Ansatz sowie das Incentivierungs- und Prämiensystem. Präsenta begleitet Kunden bereits seit Jahrzehnten mithilfe eines maßgeschneiderten Angebots von der ersten Produktidee bis hin zur Auslieferung - und gilt als "Erfinder des Full Service" in der deutschen Werbemittelbranche. Die ipm|gruppe verfolgt mit der Marke nun das Ziel, größter Full Service-Anbieter auf dem deutschen Werbemittelmarkt zu werden.

Rundum-Sorglos-Paket aus einer Hand

Der Einsatz von Werbeartikeln ist mit einer Vielzahl an Arbeitsprozessen verbunden, die zu zusätzlichem Kosten- und Zeitaufwand führen und vom Kerngeschäft ablenken können. Die ipm|gruppe ist sich dieser Herausforderung für Unternehmen bewusst und bietet mit ihrem Full Service-Ansatz eine kosten- und ressourcenschonende Alternative. Von kreativen Artikelvorschlägen, die optimal auf die Bedürfnisse des Kunden abgestimmt sind über die Zusammenstellung des Sortiments bis hin zur Einlagerung und Auslieferung - das Management der Werbemittel liegt in einer einzigen, professionellen Hand. Auch im Bereich Logistik und Verwaltung kann durch das Outsourcing auf zeitfressende, administrative Prozesse verzichtet werden - so müssen der Platz für Lager- und Logistikflächen, die Abwicklung von Bestellvorgängen sowie die Abrechnungen nicht über verschiedene Dienstleister beauftragt und koordiniert werden. Hier überzeugt die ipm|gruppe mit gebündelter Finanzstärke: Die Rechnungsstellung erfolgt erst nach Versand der Ware, die Vorfinanzierung läuft unterdessen komplett über die Firmengruppe und erspart dem Kunden teure Kapitalbindung.

Professioneller Full Service-Dienstleister mit jahrzehntelanger Erfahrung

Mit der Erstellung eines ganzheitlichen Konzepts für die Adam Opel AG prägte die Marke Präsenta 1976 die gesamte deutsche Werbeartikel-Landschaft und gilt seither als "Erfinder des Full Service". Neben jahrzehntelanger Erfahrung und Experten-Know-How können die Kunden der ipm|gruppe außerdem vom weltweiten Netzwerk des Anbieters profitieren. "Eine professionelle Kundenbetreuung hat für uns oberste Priorität. Persönliche Account Manager bieten regelmäßig frische Ideen zur stetigen Optimierung des Werbeartikel-Portfolios und bearbeiten alle Fragen rund um Versand, Rechnung und Retouren. Auch schwankende Ressourcenanforderungen durch Projekte oder saisonale Nachfrage federn wir dank unseres großen Teams komplett ab", so Peter Beichel, Geschäftsführer im Bereich Marketing und Vertrieb. Kunden der Unternehmensgruppe profitieren dank einer Software-Umstellung auf SAP außerdem von effizienten internen Strukturen sowie einem praxiserprobten Online-Shop-System. Ein weiterer Vorteil: Durch ein intelligentes Lagermanagement wird eine fortwährende Warenverfügbarkeit sichergestellt und eine termingerechte, professionelle Distribution der Werbeartikel gewährleistet.

Über die ipm|gruppe

Die ipm|gruppe bietet ihren Kunden als Werbemittel-Großhändler an deutschlandweit vier Standorten das komplette Dienstleistungs-Spektrum mit den Marken Inter Werbung Projektgeschäft, Präsenta Full Service sowie Mansard Prämiensystem. Die Fokussierung auf Großkunden und das Angebot des Rundum-Sorglos-Pakets sorgt gemeinsam mit der über 160-jährigen Erfahrung aller drei fusionierter Unternehmen für ein großes, gebündeltes Know-how.

