MZ zum DFB

Halle (ots)

Der Eindruck, den der größte Sportverband der Welt damit hinterlässt, ist erschütternd: Über Jahre soll offenbar getrickst und betrogen worden sein, wie es den Offiziellen gerade in den Kram gepasst hat. Der sportliche Erfolg mit dem Weltmeistertitel 2014 verdeckte mögliche Zweifel. Sollten sich die aktuellen Vorwürfe bestätigen, geht es endgültig nicht mehr um Kavaliersdelikte wie eine geschenkte Uhr. Steuerhinterziehung ist eine Straftat, die Geld- und Freiheitsstrafen bis zu zehn Jahren nach sich zieht. Mehr und mehr wird nun klar, dass der DFB zu lange in seinem eigenen Saft geschmort hat. Zu viel interne Postenzuschusterei, zu wenig Einflüsse von außen: Der Bodensatz, der sich so gebildet hat, kommt Stück für Stück an die Oberfläche. Was da wohl noch alles nach oben gespült wird?

