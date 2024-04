Ridgewood Infrastructure

Ridgewood Infrastructure kündigt eine strukturierte Kapitalbeteiligung an MN8 Energy an, einem der größten amerikanischen Solarenergieunternehmen in Privatbesitz

New York (ots/PRNewswire)

Ridgewood Infrastructure LLC („Ridgewood"), ein führender Investor in wichtige Infrastrukturen in den USA, gab heute eine strategische Investition in MN8 Energy, LLC („MN8") bekannt, einen der größten unabhängigen Solarenergieproduzenten der USA. Diese Investition wird dazu beitragen, das kontinuierliche Wachstum des MN8-Portfolios von Solar-, Speicher- und EV-Ladeprojekten zu fördern.

„Ridgewood Infrastructure ist bestrebt, in Unternehmen zu investieren, die im Bereich nachhaltiger Infrastrukturen eine Vorreiterrolle einnehmen. Unsere Investition in MN8 spiegelt unser Engagement für die Unterstützung von Initiativen im Bereich der erneuerbaren Energien wider, die nicht nur der Umwelt zugute kommen, sondern auch langfristige, nachhaltige Lösungen für Gemeinden bieten", sagte Michael Albrecht, Managing Partner von Ridgewood Infrastructure.

Es wird erwartet, dass diese Partnerschaft erhebliche wirtschaftliche und ökologische Vorteile mit sich bringt. „Die Investition verschafft MN8 die finanziellen Mittel und das Kapital, um unser Wachstum zu skalieren, innovative Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln und den Wert für unsere Aktionäre zu steigern", sagte Jon Yoder, President und CEO von MN8. Die Investition wird auch zur Schaffung von Arbeitsplätzen im grünen Energiesektor beitragen und die Nutzung erneuerbarer Energiequellen fördern, wodurch die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringert und die Treibhausgasemissionen reduziert werden.

Ross Posner, Managing Partner von Ridgewood, fügte hinzu: „Unsere Partnerschaft mit MN8 ist ein weiteres Beispiel für unsere Fähigkeit, im Namen unserer Investoren überzeugende und differenzierte, auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Investitionen im unteren Mittelstand der USA zu schaffen."

Wells Fargo fungierte als exklusiver Finanzberater von Ridgewood und King & Spalding vertrat Ridgewood bei dieser Transaktion.

Informationen zu Ridgewood Infrastructure Ridgewood Infrastructure ist ein in den USA führender Investor im unteren Marktmittelsegment mit Schwerpunkt auf Wasser, Energieübertragung, Transport und Versorgung. Weitere Informationen finden Sie unter www.ridgewoodinfrastructure.com.

Informationen zu MN8 Energy LLC MN8 Energy unterstützt Unternehmenskunden auf ihrem Weg zu einer elektrifizierten, dekarbonisierten Welt durch die Bereitstellung von erneuerbarer Energie und damit verbundenen Dienstleistungen. Mit einer Solarflotte von mehr als 3,2 Gigawatt, bestehend aus über 875 Projekten in 28 Bundesstaaten, über 270 Megawatt an Batteriespeicherprojekten und EV-Ladelösungen ist MN8 einer der größten und fortschrittlichsten unabhängigen Stromerzeuger für Solarenergie und Energiespeicherung in den USA. Weitere Informationen finden Sie unter https://mn8energy.com/.

Original-Content von: Ridgewood Infrastructure, übermittelt durch news aktuell