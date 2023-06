nd.DerTag / nd.DieWoche

"nd.DerTag": Abwerbetour der Scheinheiligen - Kommentar zur Unterzeichnung der deutsch-brasilianischen Absichtserklärung für "faire Einwanderung"

Berlin (ots)

Ausgerechnet in Brasilien nach Pflegekräften für Deutschland zu suchen, ist schon von besonderer Chuzpe. Wenn Arbeitsminister Hubertus Heil von einem Überhang an gut ausgebildeten Pflegekräften in Brasilien spricht, kann die Frage nur lauten: In Bezug worauf existiert dieser? Drängen sich hier Fachkräfte um nur ganz wenige Kranke? Warum sind Pflegerinnen und Pfleger arbeitslos? Wenn der öffentliche Sektor im brasilianischen Gesundheitssystem unterfinanziert ist, worauf eine unterdurchschnittliche Bettenzahl im globalen Vergleich hinweist, dann hat die Abwerbung von Fachkräften hier einen besonders negativen Beigeschmack. Das trifft leider auf die meisten Länder zu, aus denen Deutschland kleine oder größere Gruppen von potenziellen oder tatsächlichen Pflegekräften abwirbt. 2019 hatte sich Jens Spahn in ähnlicher Mission nach Mexiko auf den Weg gemacht. Gebracht hat das bisher wenig, aus vielfältigen Gründen - und zu diesen zählt nicht nur die Pandemie.

Im Jahr 2022 wurden ganze 656 ausländische Pflegekräfte außerhalb der EU für Deutschland gewonnen. Die Anerkennung von Berufsabschlüssen ist immer noch langwierig, aber daran allein liegt es nicht. Trotz der guten finanziellen Ausstattung des deutschen Gesundheitswesens wollen hier nicht genug Menschen die Arbeit in der Pflege übernehmen. Und es gibt Länder, in denen das anders ist. Rein nach dem Gehalt verdienen Fachkräfte in Luxemburg, Belgien und den USA deutlich mehr als in Deutschland. Teils überlappt sich dieses Ranking mit dem der Staaten mit der höchsten Dichte von Pflegekräften. Es ist jedoch nichts davon bekannt, dass sich deutsche Minister dort einmal umgesehen hätten, wie das erreicht wurde. Und schon gar nicht haben sie versucht, dort Pflegekräfte abzuwerben.

Original-Content von: nd.DerTag / nd.DieWoche, übermittelt durch news aktuell