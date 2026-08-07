Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse (BVTE)

"Schmuggelzigarette der Woche": Nordamerika außen, Europa innen

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Berlin (ots)

Der Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse (BVTE) stellt in dieser Woche "Marlboro Lights" als "Schmuggelzigarette der Woche" vor. Anders als die grobe Fälschung der Vorwoche wirkt die Ware auf den ersten Blick hochwertig verarbeitet. Gerade das macht sie besonders problematisch.

Bereits auf den ersten Blick fällt auf, dass weder die Stangenverpackung noch die darin enthaltenen Zigarettenschachteln eine deutsche Steuerbanderole tragen. Damit handelt es sich um unversteuerte Tabakwaren, die nicht für den legalen Verkauf in Deutschland bestimmt sind.

Bei näherer Betrachtung zeigen sich jedoch erhebliche Unstimmigkeiten. Während die Stangenverpackung mit der Produktbezeichnung "Marlboro Lights", einem nordamerikanischen UPC-Barcode und dem Hinweis "UNDERAGE SALE PROHIBITED" auf den nordamerikanischen Markt hindeutet, tragen die Einzelpackungen französischsprachige Warnhinweise, den Aufdruck "Fabriqué en U.E." ("Hergestellt in der EU") sowie einen europäischen Barcode. Zudem stimmen die Produktbezeichnungen auf Stange und Einzelpackungen nicht überein. Die Herkunft der Ware lässt sich daher anhand der Kennzeichnungen nicht eindeutig nachvollziehen. Für zusätzliche Irritation sorgt die Bezeichnung "Marlboro Lights", die weder in der Europäischen Union noch in Nordamerika zulässig ist.

"Die widersprüchlichen Kennzeichnungen zeigen, wie undurchsichtig die Vertriebswege auf dem Schwarzmarkt inzwischen sind. Für Verbraucher ist häufig überhaupt nicht mehr nachvollziehbar, woher solche Produkte stammen und unter welchen Bedingungen sie hergestellt wurden", erklärt BVTE-Hauptgeschäftsführer Jan Mücke.

Ob die Zigaretten ursprünglich für unterschiedliche Märkte produziert oder nachträglich umgepackt wurden, lässt sich anhand der vorliegenden Merkmale nicht abschließend beurteilen.

Für Verbraucher birgt dies erhebliche Risiken. Bei irregulären Tabakwaren ist regelmäßig unklar, welche Tabake und Zusatzstoffe verarbeitet wurden. Untersuchungen weisen bei illegalen Zigaretten immer wieder Rückstände von in der Europäischen Union nicht zugelassenen Pestiziden nach. Anders als legale Produkte unterliegen sie weder den europäischen Qualitäts- noch den Produktsicherheitsstandards.

Der aktuelle Fall zeigt, dass der illegale Zigarettenhandel längst nicht mehr nur aus billigen Fälschungen besteht. Zunehmend werden professionell aufgemachte, unversteuerte Tabakwaren mit widersprüchlichen Kennzeichnungen und kaum nachvollziehbaren Vertriebswegen festgestellt. Nach Auffassung des BVTE droht sich diese Entwicklung durch die von der Bundesregierung geplanten drastischen Tabaksteuererhöhungen weiter zu verschärfen.

Schwarzmarkt-Fakten:

Jede fünfte Zigarettenpackung in Deutschland wurde nicht hier versteuert (Ipsos- Entsorgungsstudie 2025).

BVTE-Themenseite Zigarettenschmuggel

DZV Deutscher Zigarettenverband

Der Schwarzmarkt-Tracker des BVTE-Mitgliedsunternehmens Reemtsma dokumentiert fortlaufend Sicherstellungen des Zolls und macht aktuelle Entwicklungen im illegalen Zigarettenhandel sichtbar. Die dort erfassten Fälle bilden nicht den gesamten Schwarzmarkt ab, zeigen aber dessen Dynamik.

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