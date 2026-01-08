Neoen

Neoen schließt 7-jährigen Tolling-Vertrag mit Uniper für Batteriespeicher in Arneburg

Bild-Infos

Download

Karlsruhe & Paris (ots)

Neoen hat einen Nutzungsvertrag ("Tolling-Vertrag") über 30 MW / 78 MWh mit Uniper für seinen Batteriespeicher in Arneburg in Sachsen-Anhalt unterzeichnet.

Der Vertrag soll 2027 beginnen und hat eine Laufzeit von 7 Jahren.

In diesem Zeitraum wird Uniper die vollständige Kontrolle über die Optimierung der Batterie haben, während Neoen weiterhin für Betrieb und Wartung der Anlage zuständig sein wird.

Der Batteriespeicher in Arneburg befindet sich derzeit in der Mitte der Bauphase und soll 2026 in Betrieb genommen werden.

Neoen, eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien, hat mit Uniper, einem europäischen Energieunternehmen mit globaler Reichweite, einen Tolling-Vertrag über 30 MW / 78 MWh für seine Batteriespeicheranlage in Arneburg in Sachsen-Anhalt unterzeichnet. Der Vertrag soll im Jahr 2027 beginnen und hat eine Laufzeit von sieben Jahren. In diesem Zeitraum wird Uniper die vollständige Kontrolle über die Optimierung des Batteriespeichers haben, während Neoen weiterhin für den Betrieb und die Wartung der Anlage zuständig sein wird. Uniper beabsichtigt, den Batteriespeicher über alle relevanten Marktkanäle zu optimieren, von der Bereitstellung von Netzdienstleistungen bis zur Teilnahme an Großhandelsmärkten.

Der Batteriespeicher in Arneburg ist die erste Anlage von Neoen in Deutschland. Die Batterie befindet sich derzeit in der Mitte der Bauphase und wird voraussichtlich im Jahr 2026 in Betrieb genommen werden.

Neoen entwickelt seit 2023 von seinen Büros in Karlsruhe und Hamburg aus Batteriespeicherprojekte in Deutschland und hat eine umfangreiche Pipeline an Projekten aufgebaut. Das Unternehmen beabsichtigt, ein wichtiger Akteur auf dem deutschen Speichermarkt zu werden, indem es sein umfassendes Know-how aus der Entwicklung und dem Betrieb von Großbatterien auf der ganzen Welt einsetzt. Neoen ist ein weltweit führender Entwickler, Eigentümer und Betreiber von Großbatterien. Sein gesamtes Speicherportfolio beläuft sich derzeit auf 2,7 GW / 8,1 GWh in Betrieb oder im Bau.

Das in Düsseldorf ansässige Unternehmen Uniper ist in mehr als 40 Ländern tätig. Mit seinen flexiblen Stromerzeugungskapazitäten und als führender Gashändler spielt es eine Schlüsselrolle bei der Gewährleistung einer sicheren Energieversorgung in Europa, insbesondere in seinen Kernmärkten Deutschland, Großbritannien, Schweden und den Niederlanden.

Christophe de Branche, Director of Energy Management bei Neoen, sagt: "Ich möchte dem Neoen-Team zu diesem Erfolg gratulieren und Uniper für seinen konstruktiven Ansatz danken, der es uns ermöglicht hat, eine echte Win-Win-Vereinbarung für beide Seiten zu erzielen. Mit einer umfangreichen Projektpipeline in Deutschland bin ich zuversichtlich, dass dies der Beginn einer starken Partnerschaft zwischen unseren beiden Unternehmen ist."

Carsten Poppinga, CCO der Uniper SE, kommentiert: "Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Neoen, einem der weltweit erfahrensten Entwickler von Batteriespeichern. Uniper ist ein führender Stromerzeuger, Abnehmer von Strom aus unabhängigen erneuerbaren Energiequellen, wie beispielsweise durch Stromabnahmeverträge (PPAs), und Energieversorger für Unternehmen. Die Vereinbarung über diese Batterienutzung bietet uns die Möglichkeit, unser Portfolio weiter zu diversifizieren und die Transformation der Energiewirtschaft zu unterstützen. Wir sind stolz auf diese erste Transaktion und freuen uns darauf, unsere Expertise im Bereich der Optimierung für die Neoen-Batterie in Arneburg einzusetzen."

Xavier Barbaro, CEO der Neoen-Gruppe, sagt abschließend: "Neoen ist stolz darauf, einer der weltweit führenden Akteure im Batteriespeichermarkt zu sein, und wir haben ehrgeizige Pläne für den Ausbau unseres Portfolios in Deutschland. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Uniper, um die Vorteile dieser wichtigen Technologie für den deutschen Strommarkt zu erschließen. Durch die Bereitstellung qualitativ hochwertiger Anlagen und die Entwicklung innovativer Dienstleistungen, die auf die Bedürfnisse unserer Kunden abgestimmt sind, tragen wir dazu bei, die Energiewende in Deutschland und weltweit zu beschleunigen."

Über Neoen

Neoen wurde 2008 gegründet und ist eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien mit Expertise in den Bereichen Solarenergie, Onshore-Windenergie und Batteriespeicherung. Neoen spielt eine aktive Rolle bei der Beschleunigung der Energiewende in den Ländern, in denen es tätig ist, indem es vor Ort saubere Energie zu wettbewerbsfähigen Preisen liefert. Die weltweite Gesamtkapazität von Neoen, die bereits in Betrieb ist oder sich im Bau befindet, beträgt 8,7 GW. Als wachstumsstarkes Unternehmen beabsichtigt Neoen bis 2030 weitere 10 GW zu installieren. Neoen wird von einem internationalen Expertenteam unter der Leitung von Xavier Barbaro, Director von BRHL UK Holdings Ltd und BRHL UK Midco Ltd, President von Cartusia S.A.S., Group CEO, geleitet.

Neoen betreibt knapp 200 Anlagen auf drei Kontinenten. Zu den Vorzeigeanlagen gehören Western Downs Green Power Hub in Australien, bestehend aus dem größten Solarpark des Landes (460 MWp) und der Western Downs Battery (540 MW / 1.080 MWh); Collie Battery (560 MW / 2.240 MWh), eines der leistungsstärksten Großspeichersysteme der Welt; Frankreichs leistungsstärkster Solarpark (300 MWp) in Cestas und Finnlands größter Windpark (404 MW) in Mutkalampi.

Weitere Informationen: www.neoen.com

Original-Content von: Neoen, übermittelt durch news aktuell