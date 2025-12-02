Visable GmbH

Führungswechsel bei Visable: Patrick Sostmann übernimmt von Peter F. Schmid zum 1. Januar 2026 die Rolle des CEO der Visable Gruppe

Nach mehr als 13 Jahren an der Spitze von Visable übergibt Peter F. Schmid zum 1. Januar 2026 die Führung der Visable Gruppe an Patrick Sostmann, der bei Visable seit Juni 2025 die Rolle des CCO innehat. Visable betreibt die B2B-Marktplätze wer liefert was (wlw) und europages. Die Übergabe an der Spitze unterstreicht den kontinuierlichen Entwicklungsweg des Unternehmens sowie die enge Partnerschaft mit Alibaba.com. Sostmann wird die Strategie weiter vorantreiben, die auf KI-Investitionen und Nutzerorientierung basiert und damit die B2B-Marktplätze zu europäischen Marktführern im digitalen B2B-Geschäft ausbauen.

Peter F. Schmid hat in den letzten 13 Jahren aus dem traditionsreichen deutschen Branchenverzeichnis wer liefert was (wlw) das international agierende Digitalunternehmen Visable entwickelt, das heute die beiden führenden B2B Marktplätze europages und wer liefert was (wlw) betreibt. Der letzte wichtige Meilenstein war der Einstieg von Alibaba.com als Mehrheitsgesellschafter im Jahr 2023. Damit hat Peter F. Schmid die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt.

Kuo Zhang, Präsident von Alibaba.com, würdigt Peter F. Schmids Beitrag zur erfolgreichen Entwicklung von Visable: "Unter der Führung von Peter F. Schmid hat sich Visable zu einer starken, digitalen B2B-Marke in Europa entwickelt. Sein strategischer Weitblick und sein Engagement waren entscheidend für die erfolgreiche Integration in das internationale Alibaba.com-Netzwerk. Wir danken ihm herzlich für seine Leistungen und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft." Peter F. Schmid blickt mit Dankbarkeit auf seine Zeit bei Visable zurück: "Die vergangenen 13 Jahre waren eine außergewöhnliche unternehmerische Reise - von der Transformation eines Verzeichnisses zu einer internationalen Unternehmung mit Digitalportfolio. Ich danke Kuo Zhang und Alibaba.com für das Vertrauen, das sie mir und meinem Team entgegengebracht haben. Gemeinsam haben wir Visable in eine starke Position für die Zukunft geführt."

Der neue CEO Patrick Sostmann übernimmt eine Doppelrolle: Er wird künftig sowohl als CEO der Visable Gruppe als auch als General Manager Western Europe von Alibaba.com tätig sein. So kann er die gemeinsame strategische Ausrichtung aller Plattformen von Visable und Alibaba.com optimal koordinieren. Patrick Sostmann war bereits von 2017 bis 2021 als Chief Sales Officer bei Visable tätig und trieb in dieser Zeit den Unternehmenserfolg maßgeblich voran. Nach erfolgreichen Stationen als CEO bei Kaffee Partner und LR Health & Beauty Systems kehrte Patrick Sostmann im Sommer 2025 in erweiterter Verantwortung als Chief Commercial Officer zu Visable zurück.

Patrick Sostmann steht für das Ziel, wer liefert was (wlw) und europages als führende, intelligent vernetzte Plattformen im europäischen B2B-Umfeld zu positionieren und die Digitalisierung des Mittelstands auf ein neues Level zu bringen. "Visable ist ideal aufgestellt, um europäische Unternehmen im digitalen Handel noch sichtbarer zu machen. Gemeinsam mit Alibaba.com werden wir unsere traditionellen Produkt-Marktplätze zu daten- und KI-gestützten Einkaufsagenten entwickeln, die sowohl den Einkäufern als auch den Lieferanten völlig neue Möglichkeiten liefern." In enger Kooperation mit Alibaba.com wird CEO Patrick Sostmann mit seinem Team am Hauptquartier in Hamburg und an den Visable-Standorten in Paris, Berlin, Münster, Mailand, Madrid und Hangzhou zunächst vor allem an der technischen und kommerziellen Weiterentwicklung des Plattform-Angebots arbeiten.

Auch Kuo Zhang unterstreicht das Vertrauen in die Führung unter dem neuen CEO: "Patrick Sostmann ist genau die richtige Person, um Visable in die nächste Phase der KI-getriebenen B2B-Marktplätzen zu führen. Mit seiner Erfahrung, Vision und Führungskompetenz wird er die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Visable und Alibaba.com weiter stärken."

