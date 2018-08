Panasonic optimiert die Bildqualität von OLED TV's: Die neueste Version der Kalibrierungssoftware CalMAN von Portrait Displays garantiert die zuverlässige und bestmögliche Optimierung der Bildqualität. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/14151 / Die Verwendung dieses Bildes ist für... mehr Bild-Infos Download

Hamburg (ots) - Auf der IFA 2018 kündigt Panasonic den offiziellen Start eines professionellen Display-Kalibrierungsservices für die OLED Modelle des TV-Herstellers an. Der Service nutzt die neueste Version der Kalibrierungssoftware CalMAN von Portrait Displays und garantiert so die zuverlässige und bestmögliche Optimierung der Bildqualität. Dabei werden die vorkonfigurierten Einstellungen des TVs mithilfe der Software von Panasonic Servicespezialisten direkt zu Hause beim Kunden bis ins letzte Detail justiert. Das Ergebnis: Das perfekte Heimkinoerlebnis in Hollywood-Qualität.

Bereits im Auslieferzustand garantieren OLED Displays eine herausragende Bildqualität mit atemberaubenden Kontrasten und einer einzigartigen Farbdarstellung. Um sich der absoluten Bildperfektion im heimischen Wohnzimmer noch weiter zu nähern, stattet Panasonic seine TV-Geräte von Haus aus mit zahlreichen Kalibrierungsoptionen aus. Nun geht das Unternehmen noch einen Schritt weiter: Für seine OLED Modelle bietet Panasonic ab September 2018 einen professionellen Kalibrierungsservice an, bei dem Spezialisten aus dem Panasonic Serviceteam zu Hause beim Kunden mithilfe modernster Kalibrierungstechnologien die Bildqualität des Fernsehers optimieren.

Während der Kalibrierung werden beispielsweise der Farbraum sowie der Gamma- Helligkeitsverlauf des TVs so angepasst, dass sie dem natürlichen Tageslicht von 6.500 Kelvin entsprechen. Unter anderem wird dadurch der Übergang von reinem Schwarz zu äußerst dunklen Farbtönen in Schattenbereichen noch präziser dargestellt. Ziel der Kalibrierung ist eine möglichst naturgetreue Darstellung, die die Vision von Regisseuren und Produzenten so exakt wie möglich abbildet.

Auf technologischer Seite arbeitet Panasonic für den neu angebotenen Service eng mit dem Display-Kalibrierungsspezialisten Portrait Displays zusammen. So greifen die Panasonic Service-Spezialisten auf die CalMAN Autocal Funktion und die CalMAN Kalibrierungssoftware von Portrait Displays zurück. Der gesamte Kalibrierungsprozess erfolgt dabei nach den Vorgaben der isf (Imaging Science Foundation). Die aktuellen OLED Modelle von Panasonic sind zudem die weltweit ersten Fernseher, die das CalMAN-ready Logo von Portrait Displays tragen und damit nachweisen, dass sie perfekt mit der Software des Unternehmens zusammenarbeiten.

Bereits zum Auftakt bietet Panasonic den neuen Kalibrierungsservice über seine Servicepartner flächendeckend im gesamten Bundesgebiet an. Der Service kann über den eShop von Panasonic unter http://shop.panasonic.de/OLED-KALIBRIERUNG.html angefordert werden. Im Einführungsangebot ist die komplette Vor-Ort-Kalibrierung für 349 Euro erhältlich.

Das OLED Kalibrierungspaket wird für folgende Modelle angeboten:

- TX-77EZW1004 - TX-65EZW1004 - TX-65FZW954 - TX-55FZW954 - TX-65FZW835 - TX-55FZW835 - TX-65FZW804 - TX-55FZW804 - TX-65EZW954 - TX-55EZW954 - TX-65CZW954

Für weitere Informationen über den Panasonic Kalibrierungsservice klicken Sie hier.

