Wie produziert man wirklich dauerhaft stabiles Wachstum?

"the growing 5 - Das Skalierungshandbuch für IT/Tech-Unternehmer" gibt dazu Antworten

Wie produziert man wirklich dauerhaft stabiles Wachstum? Was sind die wahren Geheimnisse robuster, wachsender Unternehmen? Diese Fragen beantwortet Markus Geißinger, der Gründer der SMB.Academy, in seinem Buch "the growing 5 - Das Skalierungshandbuch für IT/Tech-Unternehmer", das er gerade veröffentlicht hat.

Das vorliegende Skalierungshandbuch beinhaltet die zeitlosen Erfolgsprinzipien aus über 70 krisenfesten und stabil wachsenden IT/Tech-Unternehmen:

Wie Wachstums-Unternehmer mehr Zeit für sich und die Skalierung ihrer Firma gewannen

Wie sie ihren strategischen Wachstumsweg fanden und teure Fehler und gefährliche Sackgassen vermieden

Wie sie ihren IT/Tech-Vertrieb stabil zum Laufen brachten

Wie sie für genug A-Mitarbeiter sorgten und diese souverän führten

Wie Du das für Dich und Dein Unternehmen konkret nutzen kannst und damit mehr Souveränität, Freiheit und Sicherheit auf Deinem Wachstumsweg findest

Das Buch beinhaltet u.a.

wie die Skalierungsunternehmer ein "Auf-Der-Stelle-Treten" in einen Lauf verwandelten und welche Bedürfnisse Dein Unternehmen in welcher Wachstumsphase an Dich als Unternehmer hat

wie man die wirklich richtigen Wachstumskunden finden kann

wie Du einen A-Kundensog aufbaust, in dem die B/C-Kunden automatisch herausgefiltert werden

was Dich bisher von dem Bau eines (guten) Vertriebssystems abgehalten hat - die versteckten Verhinderer entdecken - denn das Bewusstsein über die versteckten Verhinderer in Mindset und Strategie sind die wahren Hebel für Wachstum und Stabilität als Unternehmer

Zum Buch:

the growing 5 - Das Skalierungshandbuch für IT/Tech-Unternehmer - von Markus Geißinger, 260 Seiten, ISBN, 978-3-00-075073-1 (Hardcover), 978-3-99152-120-4 (Softcover), 978-3-98762-902-0 (Hörbuch)

Das Buch ist eine Neuerscheinung und erscheint ab Mai 2023.

Zum Autor Markus Geißinger:

In seiner 25-jährigen Laufbahn als Tech-Unternehmer akquirierte er über 50 Mio. Umsatz bei 60% der DAX-Konzerne und ca. 260 Mittelständlern. In dieser Zeit hat er alle möglichen Höhen und Tiefen erlebt.

Was ihn permanent angetrieben hat, war die Frage: Wie produziert man wirklich stabiles und dauerhaftes Wachstum? Was sind die wahren Geheimnisse robust wachsender Unternehmen?

Über 70 Wachstumsprojekte später, wurde es zu seiner Passion. Die Daten und Erkenntnisse dieser Projekte hat er schließlich in das the growing 5 Skalierungs-Handbuch für IT/Tech-Unternehmer gegossen.

Herr Geißinger wurde 2015 von Unternehmern und Investoren um Hilfe bei der Neuausrichtung mehrerer stagnierender Tech-Firmen gebeten - dies war der Anstoß für die Entstehung der heutigen SMB.Academy, die der Autor gegründet hat.

Der Autor Herr Geißinger ist in Karlsruhe aufgewachsen und lebt auch heute dort.

Sie wollen mehr zum Buch erfahren? Auf der Seite https://welcome.smb.academy/the-growing-5 finden Sie weitere Informationen.

