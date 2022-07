Hunger besiegen

Frankfurt a.M. (ots) - Klar ist schon jetzt, dass die Berliner Ampel im September die Uhr nicht komplett zurückdrehen darf. Die Republik braucht über den August hinaus ein bezahlbares, unkompliziertes Nahverkehrsticket mit deutschlandweiter Gültigkeit. Am besten direkt im Anschluss an die drei Monate und für alle, mindestens aber für Geringverdienende. Aber ein Neun-Euro-Ticket macht noch keine Verkehrswende. Ohne ein Umdenken in den Köpfen ist sie nicht zu schaffen. ...

