Presse für Bücher und Autoren - Hauke Wagner

Sierra Clara - ein Roman über Frauen in einer patriarchalen Gesellschaft

Gelnhausen (ots)

Karin Eger hat einen Roman über Frauen in einer patriarchalen Gesellschaft geschrieben. Die Protagonistin ist die Schwarze Tochter einer weißen Mutter. Das wirkt wie ein Vergrößerungsglas für die subtilen Erniedrigungen, die viel zu alltäglich sind.

Die deutsche Autorin, die in Kanada lebt, hat mit Sierra Clara ihren zweiten Roman über Frauenschicksale unserer Zeit geschrieben. Ihre sensible Heldin Clara entwickelt schon als Kind ein Gespür für das, was in den Köpfen der Menschen vorgeht, die ihr und ihrer Mutter begegnen. Während man Höhen und Tiefen mit Clara durchlebt, schlüpft man als Leser/in regelrecht in ihre Haut, von der ihre Mutter sagt, sie sei "wie Kakao mit Milch und Honig". Als Flugbegleiterin liebt Clara es, Horizonte zu überqueren, und das auch im übertragenen Sinne. Sie entlarvt die Unterschiede, die wir zwischen den Menschen sehen, als reines Produkt unserer Angst.

Anfang der neunziger Jahre siedeln sich Clara und ihre alleinstehende Mutter Sabine in einem Allgäuer Dorf an. Karin Eger, die selbst im Allgäu gelebt hat, verleiht dem alpinen Idyll eine heilende Oberfläche, doch darunter bilden sich die Machtstrukturen ab. Männer geben die Moral vor. Sie nehmen sich Übergriffe auf weibliche Körper heraus, nur um die Frauen dann zu beschämen. Im Erwachsenenalter findet Clara heraus, dass sie genau dieser traurigen Tradition entspringt, die ihre Fäden über die Weltmeere spannt.

Leicht wie Höhenluft erzählt, weckt die Geschichte ganz nebenher Lust auf Natur, Berge und Reisen. Zwischen spektakulären Fußball-Toren, erster Liebe und der Wandlung eines egozentrischen Schauspielers zum Vaterersatz bleibt kaum eine ruhige Minute.

Eine der Lektorinnen des Romans, Anne Paulsen, empfand die Darstellung, wie Frauen in die Vorstellungen der Gesellschaft gepresst werden, als "so treffend, dass es schmerzt". Die 18-Jährige Sameya Moro, die das Manuskript aus der Sicht einer Schwarzen jungen Frau gegengelesen hat, die ebenfalls in Bayern aufgewachsen ist, erkannte ihre eigenen Erlebnisse von Ausgrenzung wieder. Sie hält den Roman Sierra Clara für aktueller denn je.

Zum Buch: Sierra Clara von Karin Eger, 348 Seiten, 12,99 Euro, ISBN: 9783985951055, E-Book: ASIN B09XRGXVKF, 5,49 Euro

Zur Autorin: Karin Eger wurde 1969 in Karlsruhe geboren und wuchs unter anderem im Allgäu auf. Nach der Ausbildung im Marketing war sie 20 Jahre lang in Europa und Nordamerika als Beraterin tätig. Heute lebt sie mit ihrer Familie in Kanada und engagiert sich in einer Stiftung für die geistige Gesundheit von Jugendlichen.

Auf den Seiten

https://www.karineger.com/presse (Bildmaterial)

https://www.karineger.com/sierra-clara

https://www.instagram.com/karineger_britishcolumbia/

finden Sie weitere Informationen.

Original-Content von: Presse für Bücher und Autoren - Hauke Wagner, übermittelt durch news aktuell