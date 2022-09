TÜV SÜD Stiftung

Professor Thomas F. Hofmann ist neues Mitglied im Kuratorium der TÜV SÜD Stiftung

München (ots)

Neues Mitglied im Stiftungsgremium: Prof. Dr. Thomas F. Hofmann, Präsident der Technischen Universität München (TUM), ist zum 1. September 2022 in das Kuratorium der TÜV SÜD Stiftung berufen worden. Die TÜV SÜD Stiftung ist einer der beiden Eigentümer des größten deutschen TÜV-Unternehmens und hat sich mit ihren Projekten zum Ziel gesetzt, junge Menschen für Technik und Naturwissenschaften zu begeistern.

Der 1968 geborene Wissenschaftler studierte Lebensmittelchemie an der Universität Erlangen-Nürnberg, promovierte und habilitierte anschließend am Department für Chemie der TUM und wurde 1998 zum stellvertretenden Direktor der Deutschen Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie, einem Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft, berufen. 2002 folgte Prof. Hofmann einem Ruf der Universität Münster als Professor und Direktor des Instituts für Lebensmittelchemie und kehrte 2007 als Ordinarius des neu gegründeten Lehrstuhls für Lebensmittelchemie und Molekulare Sensorik an die TUM zurück. Von 2009 bis 2019 war er Vizepräsident der TUM für Forschung und Innovation; seit Oktober 2019 hat Prof. Hofmann das Amt des Präsidenten der TUM inne.

Als renommierter Wissenschaftler und erfahrener Hochschulmanager verfügt Prof. Hofmann über profunde Kenntnisse, die der TÜV SÜD Stiftung bei der Realisierung ihrer Bildungsprojekte in Zukunft zu Gute kommen werden. Die TÜV SÜD Stiftung unterstützt in zahlreichen Projekten sowohl die naturwissenschaftliche als auch die technische Bildung junger Menschen: Das Spektrum der Förderprojekte der TÜV SÜD Stiftung reicht dabei von Projekten an Grundschulen und weiterführenden Schulen über die Unterstützung junger Menschen bei ihrer Ausbildung - sowohl im gewerblich-technischen als auch im akademischen Bereich - bis zur Förderung von Forschungsprojekten international renommierter Wissenschaftler an deutschen Universitäten.

Das Kuratorium der TÜV SÜD Stiftung besteht aktuell aus fünf Personen: Prof. Wolfgang A. Herrmann (Altpräsident der Technischen Universität München) ist Vorsitzender des Stiftungsgremiums; neben Prof. Hofmann sind derzeit zudem Prof. Angelika Niebler (Abgeordnete des EU-Parlaments), Dirk Eilers (Mitglied des Vorstandes der TÜV SÜD AG i.R.) sowie als stellvertretender Vorsitzender Josef Bichler (Konzernbereichsleiter Controlling der TÜV SÜD AG i.R.) Mitglieder des Kuratoriums. Zudem verantwortet Horst Schneider als amtierender Vorstandsvorsitzender die gesamten operativen Aktivitäten der TÜV SÜD Stiftung.

Hinweis für Redaktionen: Für die Zusendung des Portraitbildes in reprofähiger Auflösung senden Sie bitte eine kurze E-Mail an matthias.andreesen@tuev-sued-stiftung.de. Bitte verwenden Sie das zur Verfügung gestellte Portrait mit dem Bildnachweis "Astrid Eckert / TUM".

Original-Content von: TÜV SÜD Stiftung, übermittelt durch news aktuell