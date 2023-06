OCC Assekuradeur GmbH

Versicherungsvergleich: OCC erneut günstigster Anbieter und Gesamtsieger

Lübeck (ots)

Oldtimer-Spezialist OCC Assekuradeur hat zum dritten Mal in Folge beim Versicherungsvergleich der Zeitschrift CLASSIC CARS (Heft 07/2023) den Gesamtsieg errungen. In 12 Tarifen erwies sich das Lübecker Unternehmen als günstigster Anbieter. In den Kategorien "hochpreisige Oldtimer" und "Youngtimer" war OCC jeweils Klassenbester und errang den Gesamtsieg.

Der Ratgeber Oldtimer-Versicherungen in CLASSIC CARS hatte insgesamt 726 verschiedene Tarife von 18 Anbietern unter die Lupe genommen. Verglichen wurden die Prämien für den Haftpflicht-, Vollkasko- und Allrisk-Tarif mit normalem Kennzeichen, H-Kennzeichen, Saison-Kennzeichen und 07-Kennzeichen.

Um die Versicherungsprämien zu vergleichen, legte CLASSIC CARS immer das gleiche Personenprofil zugrunde: ein 50-jähriger Angestellter, verheiratet, ein Kind. Er wohnt in Köln in einem Einfamilienhaus, parkt seinen Oldtimer in einer Garage und ist seit 20 Jahren unfallfrei unterwegs.

Durch den Versicherungsgleich wurde klar, dass sich auch Besitzer von Youngtimer-Fahrzeugen bei OCC günstig versichern können. CLASSIC CARS testete hier die Versicherungsangebote für einen BMW 525i (Baujahr 1994, Leistung 192 PS, Zustand 2, Wert 11.500 Euro). "Dreimal stellt die OCC das günstigste Angebot, darunter zweimal den niedrigsten All-Risk-Tarif. Dieser wird allerdings nur von wenigen Versicherungen auch für Youngtimer wie den BMW offeriert", so die Zeitschrift CLASSIC CARS.

Beim Prämienbeispiel Jaguar E-Typ 3.8 Roadster (Baujahr 1963, 265 PS, Zustand 2, Wert 159.000 Euro) ist die Ersparnis für OCC-Kunden besonders hoch. Fazit der Zeitschrift CLASSIC CARS: "So muss man für den All-Risk-Tarif der OCC bei dem Klassiker mit H-Kennzeichen satte 2169 Euro weniger zahlen als beim teuersten Anbieter. Generell dominiert hier die OCC."

OCC-Geschäftsführer Andreas Vietor: "Unsere Kunden vertrauen uns, weil wir mit 35-jähriger Expertise die richtige Versicherungslösung für jeden Oldtimer - egal ob Einzelstück oder hochwertige Sammlung - anbieten. Deshalb wachsen wir in einem harten Wettbewerb Jahr für Jahr deutlich über dem Markt. Dass wir wieder als Testsieger in diesem Versicherungsvergleich ausgezeichnet wurden, bestärkt uns in der Ansicht, für unsere Kunden weiter auf dem richtigen Weg zu sein."

Marcel Neumann, Chief Sales & Product Officer bei OCC: "Uns freut sehr, von der Fachzeitschrift CLASSIC CARS erneut als Testsieger ausgezeichnet zu werden. Diese Anerkennung bestätigt unser Engagement, unseren Kundinnen, Kunden und zahlreichen Kooperationspartnern hervorragende Produkte zu fairen Preisen anzubieten. Diese Auszeichnung ist für uns Ansporn, unsere Versicherungsprodukte kontinuierlich weiterzuentwickeln und unsere Position als Marktführer und Innovationstreiber zu festigen."

Die Zeitschrift AUTO ZEITUNG CLASSIC CARS (Bauer Media Group) erscheint monatlich und erreicht so über 188.000 Leser.

Über OCC:

OCC Assekuradeur (1984 gegründet) ist führender Anbieter im Segment der Spezialversicherungen für Oldtimer, Youngtimer und hochwertige Sportwagen in der kompletten DACH-Region. Unter der Geschäftsführung von Nina Schmal (Marketing & Sales) und Andreas Vietor (Product & Operations) beschäftigt das Unternehmen an seinen Standorten in Lübeck, Wien und Zürich über 120 Mitarbeiter.

Mehr Informationen unter: www.occ.eu

