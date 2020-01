EuroMinds

Die Zukunft Europas: EuroMinds-Wirtschaftsgipfel in Hamburg

Rund 50 Experten sorgen für Themen- und Meinungsvielfalt

Hamburg (ots)

Unter dem Motto "Die Zukunft Europas" steht der erste EuroMinds Wirtschaftsgipfel vom 31.01. bis zum 01.02.2020 in Hamburg. Rund 50 hochkarätige Rednerinnen und Redner, darunter Wirtschaftsexperten, Wissenschaftler, Unternehmer, Politiker, Theologen, Mediziner, Medienvertreter sowie engagierte Prominente aus Sport und Unterhaltung werden die großen Fragen unserer Zeit diskutieren. Themen wie Mobilitätskonzepte für Großstädte, Öffentlichkeit und Werte im digitalen Europa, die Medizin von morgen, Klima- und Umweltschutz, Arbeit, Bildung, Wirtschaft und Finanzen stehen auf der Agenda.

Auf der Teilnehmerliste finden sich Namen wie Peter Maffay, Renate Künast (Bündnis 90/Die Grünen), Günter Oettinger (CDU), Lars Klingbeil (SPD), Prof. Dr. Gesine Schwan (SPD), Henry Maske, Markus Essing, Deutschlandchef von Philip Morris sowie Prof. Dr. Utz Claassen, Gründer und Vorstandsvorsitzender Syntellix AG. Schirmherr ist Hamburgs Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher (SPD).

Während die Teilnahme am ersten Veranstaltungstag geladenen Gästen und Fachpublikum vorbehalten ist, steht der Kongress im Helmut Schmidt Auditorium der Bucerius Law School am zweiten Tag auch interessierten Bürgern offen. "Meine Erfahrung ist, dass wichtige Impulse und schlaue Ideen nicht nur von Experten kommen, sondern oft aus der Mitte der Gesellschaft. Wir möchten auf diesen Input nicht verzichten", so Sören Bauer, der den Gipfel in Kooperation mit dem Burda Verlag veranstaltet. Die Eintrittsgelder - ein symbolischer Ticketpreis von 5 Euro - gehen als Spende an die Hamburger Tafel e.V. Der EuroMinds Wirtschaftsgipfel soll künftig jedes Jahr in der Hansestadt stattfinden.

Eine Übersicht über alle Themen, Teilnehmer, Moderatoren und Zeiten finden Sie unter www.eurominds.de

Während des gesamten Zeitraums steht Ihnen eine Presselounge zur Verfügung.

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, damit wir Ihre Interviews planen und Ihre Wartezeiten verkürzen können.

Anmeldung bis zum 30. Januar 2020

Pressekontakt:

Allendorf Media GmbH

Philip Kallrath

Tel: 02862 418 00 15

p.kallrath@allendorf-media.de

www.allendorf-media.de

Original-Content von: EuroMinds, übermittelt durch news aktuell