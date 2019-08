SAT.1

Zum ersten Mal kein Haus: "Promi Big Brother" schickt seine Bewohner auf den Campingplatz

Der große Bruder lädt zum Open Air: Zum ersten Mal in der Geschichte von "Promi Big Brother" (ab Freitag, 20:15 Uhr, täglich live in SAT.1) werden die Bewohner nicht in einem Haus wohnen, sondern eine völlig neue Welt beziehen. Big Brother lädt die Prominenten diesen Sommer zum Camping ein! Stickiges Zelt statt klimatisiertes Hotel, Dosenravioli statt Kaviar, kalte Dusche statt Wellnessoase.

Die ersten Bewohner sind bereits eingezogen: #GNTM-Kandidatin Theresia, Deutschlands bekanntester TV-Detektiv Jürgen Trovato, "DSDS"-Star Joey Heindle, Soap-Darstellerin Janine Pink, YouTube-Legende Chris von "Bullshit TV", "Bachelor"-Finalistin Eva Benetatou, die Frau von Bert Wollersheim, Ginger Costello Wollersheim, "Love Island"-Frauenschwarm Tobi Wegener und Promi-Hellseherin Lilo von Kiesenwetter haben ihre erste Nacht auf dem 75 Quadratmeter großen Campingplatz von "Promi Big Brother" bereits hinter sich. Die ersten Tage Camping zeigt SAT.1 am Freitag in der großen Start-Show ab 20:15 Uhr.

Neun sind nicht genug: Big Brother erwartet noch mehr Stars und Sternchen

Am Freitag, 9. August, um 20:15 Uhr, heißt es außerdem für weitere Prominente: Willkommen auf dem "Promi Big Brother"-Campingplatz! In der SAT.1-Show mit Jochen Schropp und Marlene Lufen ziehen sie live ein und treffen auf ihre neuen Mitbewohner.

Fotomaterial des Campingplatzes sowie die letzten Momente der Promis vor ihrem Einzug finden Sie auf unserer "Promi Big Brother"-Presseseite unter http://presse.sat1.de/promibigbrother.

"Promi Big Brother" - von Freitag, 9. August bis Freitag, 23. August - täglich, 22:15 Uhr und freitags, 20:15 Uhr, live in SAT.1 und auf Joyn - täglich, nach der SAT.1-Show "Promi Big Brother - Die Late Night Show", live auf sixx und auf Joyn

Hashtag zur Show: #PromiBB

