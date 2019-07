SAT.1

Dieter Bohlen, "Bachelor" Andrej Mangold, GNTM-Kandidatin Theresia - wer zieht bei "Promi Big Brother" ein? Die Gerüchteküche mit Aaron Troschke und Raffa ist eröffnet

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Knapp eine Woche vor dem Start von "Promi Big Brother" (ab Freitag, 9. August, 20:15 Uhr, live in SAT.1) wird fleißig über die geheimen Promi-Namen spekuliert: Dieter Bohlen, "Bachelor" Andrej Mangold oder GNTM-Kandidatin Theresia - wer zieht wirklich in Deutschlands härteste TV-Herberge? Aaron Troschke und YouTuberin Raffa von "Raffas Plastic Life" kennen alle Gerüchte rund um #PromiBB und die möglichen Bewohner. Ihnen entgeht nichts: In ihrer Online-Show "Promi Big Brother - Das jüngste Gerücht" auf Facebook und IGTV, dem Videoportal von Instagram, kommentieren und diskutieren die beiden Gossip-Experten mit der Community alle Spekulationen. Welche Promis am 9. August tatsächlich bei "Promi Big Brother" einziehen werden, weiß jedoch nur einer: Big Brother.

"Promi Big Brother - Watch Together" mit Aaron Troschke

Weil zusammen schauen mehr Spaß macht: Immer 20 Minuten vor der SAT.1-Show lädt Aaron Troschke ab dem 9. August, täglich live auf PromiBigBrother.de und den sozialen Netzwerken, zum "Watch Together" ein. Gemeinsam mit seinen Gästen und der #PromiBB-Community verfolgt und bespricht Aaron die Live-Show und das aktuelle Geschehen rund um die Bewohner.

"Promi Big Brother" rund um die Uhr erleben

Hier entgeht den Fans nichts: Neben einem umfangreichen Archiv bieten PromiBigBrother.de und Joyn die täglichen Live-Shows im Stream sowie die aktuellste Folge nach Ausstrahlung im Catch-up. Highlight- und exklusive Bonus-Clips sowie News rund um die Bewohner machen PromiBigBrother.de und die Social-Kanäle zur ersten Anlaufstelle für alle Fans - Tag und Nacht.

Das erste Update des Tages zum Mitreden: Auf dem IGTV-Kanal @promibb versorgt Big Brother seine Fans jeden Morgen mit den kompakten "Promi Big Brother"-Highlights des Vorabends. Abgerundet wird das #PromiBB-Fanerlebnis durch eigens gestaltete Bewohner-GIFs für Instagram Stories, Snapchat Lenses und der FanSelfie-App.

Der große Bruder auf Knopfdruck: Über den red button auf der Fernbedienung erfahren die Zuschauer mehr zu den Bewohnern und können alle Highlights ganz einfach während der Sendung im red button Portal von SAT.1 abrufen.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 9. August 2019, um 20:15 Uhr, täglich live in SAT.1 und auf Joyn.

Hashtag zur Show: #PromiBB

Bei Fragen: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment Kevin Körber Tel. +49 [89] 9507-1187 Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.com Bildredaktion Susi Lindlbauer Tel. +49 [30] 3198-80822 Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.com

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell