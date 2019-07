SAT.1

"Wer sich an die 70er erinnert, der war nicht dabei" - Lametta-Vorhang auf für eine neue Ausgabe "Was für ein Jahr!" in SAT.1

Das Jahr 1974: Berauscht von "kalter Ente" und anderen Substanzen stellen sich die Deutschen 1974 vor die Polaroid-Linse. "'Wer sich an die 70er erinnert, der war nicht dabei'", zitiert Mike Krüger Eric Clapton in "Was für ein Jahr!" am Freitag, 26. Juli um 20:15 Uhr in SAT.1. Zwischen wackelnden Dackeln, quietschenden Entchen und nuckelnden Puppen aus Japan zeigte sich 1974 noch von einer anderen Seite. "Dieses Jahr war gebettet in braunem Cord, aufgelockert mit einem fröhlichen Orange, das in den Augen schrie", erinnert sich Thomas Hermanns. "Wir tranken nicht Whiskey und Champagner. Wir hatten Sunkist, Tri Top und eine abgestandene Cola. Die Wahrheit war weit von dem Exzess entfernt." Mit ihren Teamkapitänen Bülent Ceylan alias Elvis Presley und Ruth Moschner als Agnetha Fältskog von "ABBA" begeben sich Thomas Hermanns und Mike Krüger unter Quiz-Master Hugo Egon Balder auf eine Spurensuche rund um die 74er-Highlights.

1974 - "Was für ein Jahr!" am Freitag, 26. Juli 2019, um 20:15 Uhr in SAT.1

