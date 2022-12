CONCORDIA Sozialprojekte

Friedenspreis für CONCORDIA Sozialprojekte

CONCORDIA Sozialprojekte freut sich über die Anerkennung ihrer Arbeit durch den Erhalt des diesjährigen internationalen Pax Christi Friedenspreises. Die Preisverleihung findet am 06. Dezember 2022 in Rom statt.

Mit der Zuerkennung des Pax Christi Friedenspreises 2022 an CONCORDIA Sozialprojekte anerkenne und ermutige Pax Christi die Arbeit der Organisation, Kindern zu helfen, zu gesunden, gut informierten und verantwortungsbewussten BürgerInnen zu werden. Durch Führung und die Mobilisierung von Freiwilligen verändere CONCORDIA das Leben der Schwächsten der Gesellschaft. „Ihre Arbeit gibt Kindern und Jugendlichen die Chance auf ein besseres Leben, in dem ihre Zukunft ihre eigene ist.“ bemerkte Greet Vanaerschot, Generalsekretärin von Pax Christi International.

Der Pax Christi – Friedenspreis

Der 1988 ins Leben gerufene Pax Christi International Friedenspreis wird vom Kardinal Bernardus Alfrink Friedensfonds finanziert und ehrt zeitgenössische Einzelpersonen und Organisationen, die sich in verschiedenen Teilen der Welt für Frieden, Gerechtigkeit und Gewaltlosigkeit einsetzen.

2021 wurde ein Netzwerk katholischer Radiostationen im Südsudan für sein Friedensengagement nach dem jahrelangen Bürgerkrieg ausgezeichnet, im Jahr davor die "Pacific Climate Warriors", eine Bewegung für Klimagerechtigkeit aus den pazifischen Inselstaaten.

CONCORDIA Sozialprojekte arbeitet direkt daran, gefährdeten und benachteiligten Kindern und ihren Familien zu helfen, und ist schwerpunktmäßig in Osteuropa aktiv. Auch in der Republik Moldau, wo Tausende ukrainische Familien seit Ausbruch des Ukraine-Krieges Zuflucht suchen. Mit Hilfe eines umfangreichen Netzwerks an Freiwilligen hat CONCORDIA auf den enormen Bedarf an Hilfe in der Republik Moldau reagiert, und neben ihrem Programm für gefährdete moldauische Kinder, Jugendliche und Familien zusätzlich Tausenden Geflüchteten aus der Ukraine mit Erstversorgung, Unterkunft, Transfer, Lebensmittelpaketen und/oder psychologischer Betreuung geholfen.

P. Markus Inama SJ, Vorstandsmitglied der CONCORDIA Sozialprojekte, im Namen der Geschäftsleitung: „Für das gesamte CONCORDIA-Team bedeutet dieser Friedenspreis eine große Wertschätzung für ihren täglichen Mut und ihr Engagement, die Lebensbedingungen von Kindern, Jugendlichen und Familien in Not zu verbessern. 2022 ist ein außergewöhnliches Krisenjahr aufgrund der Auswirkungen des Ukraine-Krieges in unseren Projektländern, insbesondere in Moldau. JedeR Einzelne aus unserem Team verdient diese große Anerkennung für seine Hands-on-Mentalität und Empathie, die besonders während der Flüchtlingsnothilfe an der moldauischen Grenze in Palanca sicht- und spürbar war.“

Mehr Informationen über die Arbeit von CONCORDIA Sozialprojekte unter www.concordia.or.at

