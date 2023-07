Doctolib erhält als einer der ersten E-Health-Anbieter C5-Testat des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)

PRESSEMITTEILUNG Doctolib unterstützt Betriebsimpfungen - Seit dem 7. Juni 2021 wird auch durch Betriebsmediziner geimpft - Doctolib unterstützt aktuell 15 Unternehmen mit zwischen 4.000 und 200.000 Angestellten und Bereiche des öffentlichen Dienstes in Deutschland bei der Betriebsimpfung - Bereits über 2 Millionen Impfdosen an Betriebsmediziner ausgeliefert - davon 200.000 Termine via Doctolib gebucht Berlin, ...

