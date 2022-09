aposcope

Kosmetik und Pflege in der Apotheke: An UV-Schutz führt kein Weg vorbei

Neue Marktanalyse von aposcope

Berlin (ots)

Ohne Kosmetik und Pflege geht in der Apotheke nichts. Stichwort "Bindung der Kundschaft" und "Zusatzverkäufe". Dabei führt vor allem an Sonnenschutz kein Weg vorbei. Denn wie die jüngste aposcope-Marktanalyse zeigt, wächst die Nachfrage in diesem Segment mit am stärksten. Insgesamt genießt das Thema UV-Schutz bei der Kosmetikberatung bei den Teams einen hohen Stellenwert.

Acht von zehn befragten Apotheker:innen messen dem Segment Kosmetik und Pflege eine hohe Bedeutung für die Apotheke bei - bei den Angestellten ist der Anteil höher als bei den Inhaber:innen. Entscheidend bei der Beratung von Kund:innen: der tägliche UV-Schutz. Denn zwar ist das Bewusstsein für die Notwenigkeit von UV-Schutz in der Gesellschaft laut den Apothekenteams gestiegen, es besteht jedoch noch immer ein Informationsdefizit.

Für die Befragten ist der UV-Schutz in der täglichen Pflegeroutine jedoch unverzichtbar - sowohl für den Körper, aber vor allem für das Gesicht. Denn er bildet den ersten Schritt zum Anti-Aging, sind sich 94 Prozent der Teilnehmer:innen einig. Kein Wunder, dass die Mehrheit den Kund:innen für die tägliche Pflege immer Produkte mit UV-Schutz empfiehlt, wie die neuen Studienergebnisse verraten.

Diese geben außerdem Auskunft darüber, welche Kosmetik- und Pflegemarken von Kund:innen besonders nachgefragt und von den HV-Teams empfohlen werden. Hinzu kommt eine Bewertung von verschiedenen Kosmetik- und Pflegemarken anhand von Kriterien wie Außendienst, Schulungen/Fortbildungen und Retourenregelung.

Die gesamte Marktanalyse mit aufschlussreichen Informationen zusammengefasst in einem grafischen Ergebnisbericht und einem detaillierten Tabellenband kann zum Preis von 990,00 Euro netto erworben werden. Jetzt Ergebnisse sichern!

Hinweis zur Methodik

Für die aposcope-Studie "Kosmetik & Pflege 2022 - Diesen Marken vertraut das Apothekenteam" wurden vom 11. bis 24. August 2022 insgesamt 515 verifizierte Apotheker:innen und PTA online befragt. Dabei beantworteten die Teilnehmer:innen mehr als 40 Fragen zu verschiedenen Themen. Alle Informationen zur Studie gibt es hier.

Wir erheben und analysieren Daten von Apotheker:innen und PTA. Ein eigenes Online-Panel ermöglicht Unternehmen und Organisationen, die am Apothekenmarkt interessiert sind, die Perspektive des pharmazeutischen Personals einzunehmen. aposcope vertieft das Verständnis für den Zielmarkt und hilft, effiziente Entscheidungen zu treffen. aposcope ist ein Marktforschungsangebot der EL PATO Medien GmbH, die in Berlin mit mehr als 60 Mitarbeitenden Medien und andere Formate für den deutschsprachigen Gesundheitsmarkt betreibt.

