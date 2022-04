Sky Deutschland

Golfwelt jubelt: Die Legende kehrt zurück! Das Comeback von Tiger Woods beim Masters in Augusta exklusiv auf Sky

Das US Masters im Augusta National Golf Club von Donnerstag bis Sonntag exklusiv auf Sky

Florian Bauer moderiert, Adrian Grosser und Gregor Biernath kommentieren das Turniergeschehen im TV an allen vier Tagen live, Donnerstag bis Samstag ab 21.00 Uhr und am Sonntag ab 20.00 Uhr auf Sky Sport 1

Neu: Immer up-to-date mit der "Was hab' ich verpasst?"-Funktion sowie der Leaderboard Tabelle auf Sky Q

Zehn Stunden Live-Stream an allen vier Spieltagen

"Featured Groups" mit kompletten Flights ausgewählter Spieler täglich im Live-Stream auf skysport.de, in der Sky Sport App und für Sky Q Kunden direkt über den Receiver

"Amen Corner live": Live-Übertragung von den Löchern 11, 12 und 13 im frei empfangbaren Live-Stream auf skysport.de und in der Sky Sport App

Die größten Triumphe Tiger Woods' nochmals heute auf Sky Sport 2

Sky Sport News: "Spezial: The Masters in Augusta" täglich ab 18:00 Uhr - Sky Reporter Florian Bauer vor Ort

Unterföhring, 6. April 2022 - Eine unglaubliche Euphorie herrscht in der Golfwelt, seitdem feststeht, dass Tiger Woods beim Masters in Augusta sein Comeback feiern wird.

Der schwere Autounfall der 46-jährigen Golflegende liegt noch keine 14 Monate zurück - umso größer der Jubel bei den Fans, als die Teilnahme Woods beim berühmtesten Golfturnier der Welt bekanntgeben wurde. Bereits während des Trainings wurde Wood frenetisch von tausenden Zuschauern gefeiert. Kaum auszudenken, welche Stimmung auf dem Grün herrschen wird, wenn er morgen, am ersten Tag des Masters, an den Start geht.

Von Donnerstag bis einschließlich Sonntagabend berichtet Sky live vom US Masters im Augusta National Golf Club. Adrian Grosser und Gregor Biernath kommentieren das Turnier auf Sky Sport 1, Florian Bauer moderiert.

Darüber hinaus begleitet Sky Sport News die Geschehnisse in Augusta. Das "Spezial: The Masters in Augusta" mit Live-Eindrücken sowie Interviews, ist täglich ab 18:00 Uhr auf Sky Sport News zu sehen.

Zehn Stunden Live-Stream: "Featured Groups" - Komplette Flights in voller Länge von ausgewählten Spielern

Zusätzlich zur umfassenden Live-Berichterstattung bietet Sky Sport allen Abonnenten des Sky Sport-Pakets mit den exklusiven "Featured Groups" und "Amen Corner" zwei spannende Zusatzfeeds an. Bei den "Featured Groups" können die Fans von Donnerstag bis Sonntag komplette Flights von ausgewählten Spielern live und in voller Länge verfolgen. Sky Q Kunden haben zudem die Möglichkeit, den Livestream direkt über den Sky Q Receiver abzurufen. So entgeht dem begeisterten Golf-Fan keine Sekunde und er kann die kompletten zehn Stunden eines jeden Spieltages verfolgen.

Frei empfangbare Live-Streams "Amen Corner" und "On the Range" auf skysport.de und in der Sky Sport App

Zudem steht den Kunden von Donnerstag bis Sonntag der Feed "Amen Corner" zur Verfügung. An allen vier Tagen wird hier das Geschehen an den Löchern 11 (White Dogwood), 12 (Golden Bell) und 13 (Azalea) live übertragen und steht allen Golf-Fans frei empfangbar im Live-Stream auf skysport.de und in der Sky Sport App bereit.

Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei sein

Die komplette Masters ist mit Sky Q im Rahmen des Sport Pakets empfangbar, wahlweise im klassischen linearen TV oder mit Sky Go auch unterwegs. Darüber hinaus können Golf-Fans auch ohne lange Vertragsbindung mit dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket (skyticket.de) live dabei sein. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Jederzeit kündbar.

Das US Masters Tournament in Augusta live und exklusiv bei Sky:

Mittwoch, 6.4.:

15:00 - 17:00 Uhr: Live-Stream "On the Range" auf skysport.de / Sky Sport App

14:45 - 18:00 Uhr: "Tigers erster Triumph": 4. Tag der US Masters 1997 auf Sky Sport 2

18:00 - 21:00 Uhr: "Tiger Woods - Das größte Comeback": 4. Tag der US Masters 2019 auf Sky Sport 2

21:00 - 23:00 Uhr: Par 3 Contest live auf Sky Sport 2

Donnerstag, 7.4.:

21:00 - 01:30 Uhr: US Masters, Tag 1 in Augusta live auf Sky Sport 1

15:15 - 01:30 Uhr: Live-Stream "Featured Groups" auf skysport.de / Sky Sport App

16:45 - 00:00 Uhr: Live-Stream "Amen Corner" auf skysport.de / Sky Sport App

Freitag, 8.4.:

21:00 - 01:30 Uhr: US Masters, Tag 2 in Augusta live auf Sky Sport 1

15:15 - 01:30 Uhr: Live-Stream "Featured Groups" auf skysport.de / Sky Sport App

16:45 - 00:00 Uhr: Live-Stream "Amen Corner" auf skysport.de / Sky Sport App

Samstag, 9.4.:

21:00 - 01:00 Uhr: US Masters, Tag 3 in Augusta live auf Sky Sport 1

16:15 - 01:00 Uhr: Live-Stream "Featured Groups" auf skysport.de / Sky Sport App

17:45 - 00:00 Uhr: Live-Stream "Amen Corner" auf skysport.de / Sky Sport App

Sonntag, 10.4.:

20:00 - 01:00 Uhr: US Masters, Tag 4 in Augusta live auf Sky Sport 1

16:15 - 01:00 Uhr: Live-Stream "Featured Groups" auf skysport.de / Sky Sport App

17:45 - 00:00 Uhr: Live-Stream "Amen Corner" auf skysport.de / Sky Sport App

