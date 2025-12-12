Botschaft der Republik Kasachstan in der Bundesrepublik Deutschland

Kasachstan und Turkmenistan vertiefen Partnerschaft für regionale Konnektivität, Stabilität und Frieden

Berlin/Astana (ots)

Die zentralasiatischen Republiken Kasachstan und Turkmenistan vertiefen ihre enge strategische Partnerschaft und bekräftigen ihren gemeinsamen Einsatz für Frieden, Stabilität und nachhaltige Entwicklung in Zentralasien. Das wurde zwischen den Präsidenten beider Länder im Rahmen eines Forum anlässlich des Internationalen Jahres des Friedens und des Vertrauens, des Internationalen Tages der Neutralität sowie des 30. Jahrestages der permanenten Neutralität Turkmenistans vereinbart.

Kasachstans Präsident Kassym-Schomart Tokajew und sein turkmenischer Amtskollege Präsident Serdar Berdimuhamedov bekräftigten ihre Absicht, den bilateralen Handel auszuweiten, die wirtschaftliche Zusammenarbeit zu stärken und gemeinsame Vorhaben insbesondere in den Bereichen Energie, Logistik und Landwirtschaft voranzubringen.

In seiner Rede auf dem Forum am 12. Dezember hob Kasachstans Präsident Kassym-Schomart Tokajew die Bedeutung der Neutralität Turkmenistans für Stabilität und nachhaltige Entwicklung in Eurasien hervor. Angesichts wachsender globaler Spannungen sprach er sich für eine Stärkung des Multilateralismus und für Reformen der Vereinten Nationen aus, darunter eine Erweiterung des Sicherheitsrates und eine stärkere Rolle der Generalversammlung.

Präsident Tokajew unterstrich die Unterstützung Kasachstans für diplomatische Lösungsansätze bei regionalen und internationalen Konflikten. Er begrüßte Fortschritte im Friedensdialog zwischen Aserbaidschan und Armenien, die Wiederbelebung von Verhandlungen im Ukraine-Konflikt sowie die Initiative Turkmenistans zur Gründung einer UN-Universität für Frieden und Neutralität. Zugleich bekräftigte er die langjährige Position Kasachstans zugunsten einer Zwei-Staaten-Lösung im Nahostkonflikt.

Mit Blick auf die regionale Stabilität betonte Präsident Tokajew Kasachstans Engagement für Afghanistan und die Rolle des neuen UN-Regionalzentrums für nachhaltige Entwicklung in Almaty. Er verwies zudem auf die Bedeutung der Konferenz für Interaktion und vertrauensbildende Maßnahmen in Asien (CICA) sowie auf Kasachstans Einsatz für interethnischen und interreligiösen Dialog.

Abschließend stellte Präsident Tokajew die wachsende Bedeutung Zentralasiens als Transit- und Verbindungsregion heraus. Kasachstan investiere gezielt in den Ausbau der Transkaspischen Internationalen Transportroute und setze sich zugleich für eine verstärkte internationale Zusammenarbeit in Fragen der Wasser- und Umweltsicherheit ein, insbesondere zum Schutz des Kaspischen Meeres. Präsident Tokajew zeigte sich überzeugt, dass das Forum in Aschgabat einen wichtigen Beitrag zur Vertiefung regionaler Kooperation und zu einer auf Vertrauen und Dialog basierenden internationalen Ordnung leisten wird.

