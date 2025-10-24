Botschaft der Republik Kasachstan in der Bundesrepublik Deutschland

35 Jahre Staatssouveränität: Kasachstan feiert die Wurzeln seiner Unabhängigkeit

Berlin/Astana (ots)

Kasachstan begeht am 25. Oktober seinen Nationalfeiertag, den Tag der Republik, und feiert zugleich das 35-jährige Jubiläum der Erklärung über die Staatssouveränität. Dieses historische Dokument, verabschiedet am 25. Oktober 1990, markierte den Beginn der modernen kasachischen Staatlichkeit und legte den Grundstein für die spätere Unabhängigkeit im Jahr 1991.

In einer Zeit tiefgreifender Umbrüche innerhalb der Sowjetunion bekräftigte die damalige Kasachische SSR mit der Erklärung erstmals das Recht des kasachischen Volkes auf politische Selbstbestimmung, auf eine eigene Gesetzgebung sowie auf wirtschaftliche und kulturelle Unabhängigkeit. Sie erklärte das Territorium Kasachstans für unteilbar, setzte nationale Gesetze über unionsrechtliche Bestimmungen und erkannte das Volk als alleinige Quelle staatlicher Macht an. Erstmals wurde auch das Eigentum an natürlichen Ressourcen - Boden, Wasser, Luft, Flora und Fauna - als nationales Gut definiert.

Die Erklärung schuf damit die rechtliche und politische Grundlage für die spätere Unabhängigkeit Kasachstans, die am 16. Dezember 1991 offiziell ausgerufen wurde. Das Land wurde zu einem souveränen Staat mit eigenem Regierungssystem, Wirtschaft, Streitkräften und Staatsbürgerschaft - und etablierte sich rasch als aktives Mitglied der internationalen Gemeinschaft.

Der Tag der Republik wurde 1995 durch ein Dekret des ersten Präsidenten Nursultan Nasarbajew als Nationalfeiertag eingeführt. Nach einer Reform im Jahr 2009 verlor er vorübergehend seinen Status, wurde jedoch 2022 durch Präsident Kassym-Schomart Tokajew wieder als offizieller Feiertag eingesetzt. Tokajew betonte die Bedeutung dieses Datums als Symbol für den Beginn der kasachischen Staatlichkeit und als Ausdruck nationaler Einheit und Patriotismus.

"Die Erklärung über die Staatssouveränität ebnete den Weg zu unserer heiligen Unabhängigkeit. Dieses Dokument hat historische Bedeutung und stärkt den Geist des Patriotismus und der nationalen Einheit", erklärte Präsident Tokajew anlässlich des Feiertags. Heute steht der Republiktag für das Selbstverständnis eines modernen, souveränen und reformorientierten Kasachstans. Drei Jahrzehnte nach der Unabhängigkeit bleibt die Erklärung von 1990 ein Bezugspunkt für die zentralen Werte des Landes: Unabhängigkeit, Rechtsstaatlichkeit, Stabilität und Zusammenhalt.

Die Feierlichkeiten finden landesweit und im Ausland statt - mit offiziellen Zeremonien, Konzerten, kulturellen Veranstaltungen, wissenschaftlichen Konferenzen sowie Empfängen an kasachischen Botschaften, darunter auch in Berlin. Sie würdigen die historische Entwicklung des Landes ebenso wie seine wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Erfolge als souveräne Nation.

Original-Content von: Botschaft der Republik Kasachstan in der Bundesrepublik Deutschland, übermittelt durch news aktuell