Black Friday: Jeder deutsche Online-Shopper kaufte für knapp 100 Euro ein - etwas weniger als 2018

Die deutschen Online-Shopper haben am diesjährigen Black Friday für durchschnittlich 105,10 Euro eingekauft. Das geht aus einer Erhebung der Global Savings Group (GSG) hervor. Im vergangenen Jahr lag dieser Wert noch bei 111,37 Euro. Dennoch übertrumpfte der Black Friday in diesem Jahr das darauffolgende Cyberwochenende, an dem die durchschnittlichen Ausgaben pro Kopf bei 98,87 Euro lagen.

Auch interessant: Die Kunden kauften nahezu gleich oft über Mobile (49,32%) und Desktop (50,68%) ein. Die Desktop-Nutzer waren mit Ausgaben von durchschnittlich 114,60 Euro allerdings etwas kauffreudiger als die Mobile-User mit einem Mittelwert von 95,98 Euro.

Am meisten gaben die Deutschen für Reisen aus (492,63 Euro), gefolgt von Smartphones, Tablets und anderen Technik-Devices (355,04 Euro). Der größte Verkaufs-Traffic herrschte am Nachmittag: In der Zeit von 13.00 Uhr bis 19.00 Uhr tätigten die Kunden jede Stunde etwa sechs Prozent aller Käufe - viele ließen sich also auch während der Arbeitszeit zur Schnäppchenjagd verleiten. Aktiv waren am Black Friday vor allem Frauen und junge Leute: 57,9 Prozent aller Käufer*Innen waren in diesem Jahr weiblich und stolze 81 Prozent jünger als 44 Jahre.

Die 2012 gegründete Global Savings Group (GSG) betreibt mit über 100 weltweit führenden Medienhäusern Commerce-Content-Partnerschaften. Damit hilft GSG den Verlagen, Geld zu verdienen und den Verbrauchern, Inspirationen, Empfehlungen, Angebote und Rabatte zu finden. In den neun Standorten der Global Savings Group arbeiten mittlerweile mehr als 400 Mitarbeiter.

