Clark Germany GmbH

Sorglos in den Urlaub? Jede:r dritte Deutsche kümmert sich nicht um die notwendigen Versicherungen

Bild-Infos

Download

Frankfurt am Main (ots)

In den ersten Bundesländern stehen die Sommerferien bevor und die Reiselust der Deutschen ist in diesem Jahr besonders groß. Doch bei der ganzen Urlaubs-Vorfreude sollten sinnvolle Reisevorbereitungen wie Impfungen und Versicherungen nicht außer Acht gelassen werden. Eine aktuelle bevölkerungsrepräsentative Studie des digitalen Versicherungsmanagers CLARK in Zusammenarbeit mit YouGov zeigt, dass ein Fünftel der Deutschen sich nicht über notwendige Impfungen für die Reise informiert (20 Prozent). Das Thema Versicherungen lässt sogar jede:r dritte Befragte vor Reiseantritt schleifen (33 Prozent).

Schutzimpfungen sind auch für den Urlaub zu Hause wichtig

Damit Urlauber:innen entspannt am Strand, dem Dschungel oder in den Bergen ihre freie Zeit genießen können, sollten sie sich vor ihrer Reise über die notwendigen Impfungen informieren. Denn neben dem in manchen Ländern verpflichteten Nachweis über eine Covid-19-Impfung können auch andere Impfungen erforderlich und sinnvoll sein. Immerhin 15 Prozent der Bundesbürger:innen informieren sich bei ihrem:r Ärzt:in über alle verpflichtenden Impfungen. 17 Prozent lassen sich darüber hinaus sogar neben den verpflichtenden auch über optionale Impfungen aufklären. Weitere 15 Prozent informieren sich selbstständig, z. B. im Internet, über die Pflicht-Impfungen für ihr Reiseland und jede:r fünfte Befragte (21 Prozent) recherchiert neben den verpflichtenden Impfungen auch noch die optionalen Schutzmöglichkeiten.

Aber man muss gar nicht in ferne Länder reisen, um sich mit wichtigen Impfungen auseinanderzusetzen. Das Risiko für Zeckenbisse ist in vielen Ländern Europas - wie Schweden, Österreich und auch Deutschland - besonders hoch. Bei Aktivitäten wie Campen, Picknicken, Wanderungen oder auch Sonnenbaden gibt es ein Infektionsgefahr für FSME. Eine FSME-Schutzimpfung ("Zeckenimpfung") ist daher auch bei einem Urlaub im eigenen Land oder auf Balkonien sinnvoll. Dr. Marco Adelt, COO und Co-Gründer von CLARK weiß: "Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen die Kosten der FSME-Impfung für Menschen, die in Risikogebieten in Deutschland wohnen. Viele Krankenkassen übernehmen zudem die Kosten selbst dann, wenn man nicht direkt im Risikogebiet wohnt. Gerade vor der Sommer- und Urlaubszeit lohnt es, sich über die Leistungen der eigenen Krankenkasse zu informieren und einen Krankenkassenvergleich durchzuführen."

Diese Versicherungen sind für Reisende relevant

Damit der Urlaub wirklich zur schönsten Zeit des Jahres wird, sollte sich jede:r neben der Reiseplanung allgemein und dem Impfschutz auch mit der eigenen Versicherungssituation auseinandersetzen. Vorbildlich: Immerhin 45 Prozent der Menschen in Deutschland informieren sich vorab über alle notwendigen Versicherungen. 12 Prozent der Befragten gehen sogar noch weiter und holen sich Informationen zu allen möglichen Versicherungen, denn von Auslandskrankenversicherung über Reiserücktrittsversicherung bis zu Reisegepäckversicherung gibt es unzählige Optionen. Dennoch fährt immer noch ein Drittel der Deutschen in den Urlaub, ohne sich über Versicherungen zu informieren (33 Prozent).

Dr. Marco Adelt rät als Versicherungsexperte: "Nicht nur in Pandemie-Zeiten sollten Reisende auf jeden Fall eine Auslandsreisekrankenversicherung abschließen. Denn trotz europäischem Krankenversicherungsschein kann bei der gesetzlichen Krankenkasse die Übernahme von Leistungen im Ausland nicht immer garantiert werden. Auch eine Reiserücktrittsversicherung kann insbesondere bei teureren Reisen sinnvoll sein."

[1] Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH, an der 1002 Personen zwischen dem 14.03. und 16.03.2022 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.

Original-Content von: Clark Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell