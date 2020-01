Pegasus Development AG

Pegasus Development AG: Erfolgreiche Platzierung von Unternehmensanleihen mit einem Gesamt-Emissionsvolumen von 36 Millionen Euro

Chur (ots)

Die Pegasus Development AG hat die Platzierung ihrer Unternehmensanleihen mit einem Emissionsvolumen von 36 Millionen Euro erfolgreich vollzogen.

Die Anleihen haben unterschiedliche Laufzeiten von einem, zwei und fünf Jahren mit einem festen jährlichen Zinssatz von zwischen 4,80 und 5,35 Prozent mit halbjährlichen Zinszahlungen. Insgesamt wurden von der Bendura Bank AG neun Neuemissionen platziert. Gehandelt werden die Wertpapiere ausschließlich im Direkthandel über die jeweiligen Hausbanken unter folgenden ISIN-Nummern:

CH0516387831 CH0516387559 CH0516387583 CH0516388011 CH0516388052 CH0516387971 CH0516387914 CH0516387963

Roberto Spano, Verwaltungsrat der Pegasus Development AG: "Wir sind mit dem Platzierungsergebnis sehr zufrieden und freuen uns über die positive Resonanz und den hohen Zuspruch von institutionellen und privaten Investoren. Wir können nun mit der Erweiterung unserer Geschäftsfelder planmäßig fortfahren und blicken weiterhin auf die positive Geschäftsentwicklung in den kommenden Jahren."

Über die Pegasus Development:

Die Pegasus Development AG investiert seit dem Jahr 2000 nachhaltig in Projekte aus wachstumsstarken Segmenten. In der Vergangenheit zeichnete sich die Pegasus Development AG insbesondere dadurch aus, dass sie in wachstumsstarke und zukunftssichere Branchen investierte. So gehören zu den Hauptgeschäftsfeldern des Schweizer Finanzinvestors u. a. die Bereiche internationaler Warenverkehr, Rohstoffhandel, Luftverkehrsmandate und Lebensmittelindustrie. Hierbei hat es die Pegasus Development AG verstanden, sich dem Wandel einer globalen und digitalen Welt anzupassen.

