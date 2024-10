RBK Entertainment GmbH

PlayStation: The Concert ab 2025 auf Welttournee mit Halt in Deutschland, Österreich und der Schweiz

PlayStation: The Concert kommt vom 1. bis 19. Mai 2025 nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz und präsentiert in einer bahnbrechenden, hochmodernen Live-Show u.a. die ikonische Musik aus God of War, The Last of Us, Ghost of Tsushima und der Horizon-Serie. Die Welttournee wird 2025 und 2026 während ihrer globalen Reise in über 200 Städten zu bestaunen sein. Der Ticketverkauf für den deutschsprachigen Raum startet heute, 15. Oktober, um 16:00 Uhr.

PlayStation: The Concert entführt Fans in die epischen Welten von preisgekrönten Video-Spielen mit einzigartigen und packenden Soundtracks. Durch innovative Technik und erstklassige Produktion bietet das Konzert eine beeindruckende Fusion aus visuellen Effekten, immersivem Surround-Sound und einer erstklassigen Orchesterbesetzung. Fans können sich auf eine atemberaubende Darbietung freuen, bei der die meisterhaften Kompositionen von Gustavo Santaolalla (The Last of Us), Joris De Man (Horizon), Ilan Eshkeri (Ghost of Tsushima) und Bear McCreary (God of War) in neuer Dimension zum Leben erweckt werden.

Seit über drei Jahrzehnten prägt PlayStation die Gaming-Welt und setzt Maßstäbe für Innovation und Spielerlebnisse. Die in dieser Tour präsentierten Kult-Spiele haben die Unterhaltungslandschaft nachhaltig beeinflusst. Mit PlayStation: The Concert wird das Potenzial der Videospielmusik auf eine völlig neue Ebene gehoben - weit über die Grenzen traditioneller Konzerte hinaus. Dieses Event verkörpert den innovativen Geist von PlayStation und stellt das ultimative Konzerterlebnis im Bereich der Videospielmusik dar.

Sony Interactive Entertainment, RoadCo Entertainment, GEA Live und RBK Fusion präsentieren das bahnbrechende Live-Musik-Event PlayStation: The Concert. Der offizielle Vorverkauf startet heute, 15. Oktober, um 16:00 Uhr. Sichern Sie sich hier Ihr Ticket!

PlayStation: The Concert wird folgende Stopps in Deutschland, Österreich und der Schweiz einlegen:

1.5.2025: Frankfurt, DE - Festhalle

4.5.2025: Stuttgart, DE - Schleyerhalle

6.5.2025: Berlin, DE - Uber Arena

7.5.2025: Hamburg, DE - Barclay Arena

8.5.2025: Düsseldorf, DE - PSD Dome

9.5.2025: Zürich, CH - Hallenstadion

17.5.2025: Wien, A - Stadthalle

18.5.2025: München, DE - Olympiahalle

