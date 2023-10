KonTent Champion

Pinot and Rock - angesagte Stars lassen Fans jubeln

Freiburg (ots)

Im kommenden Jahr ist es so weit: Vom 4. bis 7. Juli 2024 kommt Pinot and Rock - das Genussfestival nach Breisach. Neben kulinarischen Besonderheiten überzeugt das neue und einzigartige Festival-Konzept mit einem herausragenden Line-Up. Zwischen Colmar und Freiburg im Breisgau, direkt an der französischen Grenze, wird der Fritz-Schanno-Park zur neuen Heimat des Festivals, bei dem u.a. Acts wie Peter Fox, Die Fantastischen Vier, Sarah Connor, und Nico Santos für große Stimmung sorgen. Für den 6. Juli 2024 plant der Veranstalter, die Pinot and Rock GmbH, mit einem legendären Headliner aus der Rock-Szene, der in Kürze ebenfalls bekanntgegeben wird. Fans dürfen bereits jubeln: Der Ticket-Vorverkauf startet am 31.10. unter www.pinotandrock.com.

Inspiration für Pinot and Rock lieferte das "Bottle Rock"-Festival Napa Valley in den USA, bei dem großartige Musik und erstklassige Kochkunst zusammengeführt werden. "Wir möchten exzellenten regionalen Genuss mit Spaß und spektakulärer Musik auf nachhaltiger Basis zusammenbringen", sagt Kerem Sargut, Geschäftsführer von Pinot and Rock. Initiator Fritz Keller ergänzt: "Musikalisch, kulinarisch und Weingenuss, das ist Baden und Pinot and Rock."

Bei Pinot and Rock - das Genussfestival werden bis zu 12.000 Besucherinnen und Besucher pro Tag erwartet. Der Mix aus internationalen Künstlerinnen und Künstlern, sowie vielversprechenden Newcomern aus den Genres Pop, Rock, Klassik-Rock und Hip-Hop wird an vier Tagen ebenso wie kulinarische Vielfalt der Extraklasse für hervorragende Unterhaltung sorgen.

Festivaltickets gibt es ab sofort unter www.pinotandrock.com und www.reservix.de

