Westdeutsche Allgemeine Zeitung

WAZ: IG Metall warnt vor Aus für Stahlhersteller HKM

Essen (ots)

Große Sorgen um die Hüttenwerke Krupp Mannesmann: Mit HKM ist nach Einschätzung der IG Metall einer der größten deutschen Stahlhersteller in seiner Existenz bedroht. Tausende Arbeitsplätze an mehreren Standorten in Nordrhein-Westfalen stehen der Gewerkschaft zufolge auf dem Spiel, wie die Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ, Donnerstagausgabe) berichtet. "Ein Aus der HKM wäre ein fatales Signal", sagte der IG Metall-Vorsitzende Jörg Hofmann der WAZ. Hofmann warnt vor "dramatischen Auswirkungen auf den gesamten Industriestandort", wenn es nicht gelinge, die Grundstoff-Industrie in Deutschland zu erhalten. Bei HKM drohe der Aufbau einer klimaneutralen Stahlproduktion an der Finanzierung zu scheitern, so die IG Metall. "Das wäre das Ende des zweitgrößten Hüttenwerks Deutschlands", so die Gewerkschaft. Die traditionsreichen Hüttenwerke gehören den deutschen Stahlkonzernen Thyssenkrupp Steel (50 Prozent) und Salzgitter (30 Prozent) sowie dem französischen Rohrhersteller Vallourec, der 20 Prozent hält. Vallourec will seine HKM-Beteiligung aufgeben und sich aus Deutschland zurückziehen. Zu HKM gehören rund 3100 Mitarbeitende. Zwei Hochöfen und eine Kokerei sind Teil des Betriebs in Duisburg.

