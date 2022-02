Stiftung Ravensburger Verlag

Starke Kinder machen Theater

Bewerbungsstart Theater.Klasse: neues Förderprojekt der Stiftung Ravensburger Verlag unterstützt Theater an Schulen in Baden-Württemberg mit jeweils bis zu 3.500 Euro

Bild-Infos

Download

Ravensburg (ots)

Vorhang auf für Theater.Klasse: Im Frühjahr 2022 startet in Baden-Württemberg das neue Förderprogramm der Stiftung Ravensburger Verlag. "Theater.Klasse. will die Persönlichkeit von Kindern und Jugendlichen stärken und ihr Interesse an künstlerisch-ästhetischer Bildung wecken", erläutert Stiftungsvorstand Johannes Hauenstein. "Wir glauben, dass Kinder auf diese Weise Ausdrucksformen finden können, die ihnen speziell in diesen nicht einfachen Zeiten helfen."

Das will Theater.Klasse.

Die eigene Kreativität, Ausdrucksfähigkeit und soziale Kompetenzen entdecken: "Dritt- bis Achtklässlern wollen wir mit Theater.Klasse. einen Weg zur Selbstwirksamkeit aufzeigen, die sie selbstbewusster mit schwierigen Situationen umgehen lässt", skizziert Hauenstein einen der Effekte von Theater auf die vom Programm angesprochene Altersgruppe. Daneben soll so auch der Zugang zu den Künsten gezeigt werden, insbesondere zu Musik, bildender Kunst und Literatur. Der Schultheater-Experte Jürgen Mack, federführendes Jurymitglied, erklärt: "In diesem Pilotprojekt können Schulen theaterpädagogische Projekte entwickeln, die exemplarisch Möglichkeiten aufzeigen, wie solche Themen in Schulen kompetent angeleitet werden können, auch wenn es ein Schulfach Theater derzeit nicht gibt."

Öffentlicher Auftritt

Ob Youtube-Film oder Livestream der Aufführung in der Aula: Theater.Klasse. bietet den Kindern auch die Chance, sich mit Medien inhaltlich, technisch und konzeptionell auseinanderzusetzen. Am Ende des Projekts steht die Aufführung - und damit gehen für die Kinder wichtige Erfahrungen einher: die des Lampenfiebers und der Freude über den "großen Augenblick", wenn sie ihre neu gewonnenen Erkenntnisse auf der Bühne vorführen. Einen Einblick in alle Theaterprojekte präsentiert im Anschluss die Website theaterklasse.de .

Bewerbung über theaterklasse.de, Jury wählt aus

Eine Fachjury entscheidet, wer die beantragten Fördermittel erhält - pro Projekt bis zu 3.500 Euro. Interessierte Schulen aus Baden-Württemberg bewerben sich bis 26. April 2022 für ihre 3. bis 8. Klassen auf der Website theaterklasse.de .

_____________

Über die Stiftung Ravensburger Verlag

Die Aufgaben der gemeinnützigen Stiftung orientieren sich an den Programmen und Überzeugungen des Stifters Ravensburger AG. Im Fokus stehen Kinder und Familien, Bildung und Erziehung. Die Stiftung fördert Initiativen und entwickelt mit Partnern aus Wissenschaft und Praxis selbst Forschungs- und Bildungsprojekte. Deren Ergebnisse sollen Eltern sowie Pädagoginnen und Pädagogen unterstützen. Zugleich möchte die Stiftung die Familien- und Bildungspolitik anregen und kritisch begleiten.

Original-Content von: Stiftung Ravensburger Verlag, übermittelt durch news aktuell