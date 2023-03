KfW

Breite Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland steht hinter Ausbau erneuerbarer Energien

92 % unterstützen beschleunigten Ausbau

Zustimmung unabhängig von Alter, Einkommen und Wohnsituation

Neue repräsentative Befragung von KfW Research

Viel Rückenwind für erneuerbare Energien: Eine große Bevölkerungsmehrheit von 92 % befürwortet einen schnelleren Ausbau - unabhängig von Alter, Einkommen und Wohnsituation. Das zeigt eine repräsentative Ad-hoc-Befragung von KfW Research zum KfW-Energiewendebarometer.

Die Zustimmung zum beschleunigten Ausbau der Erneuerbaren ist überwältigend hoch über verschiedene Bevölkerungsgruppen hinweg: Mit Blick auf das Nettohaushaltseinkommen liegt die Zustimmung in allen Einkommensgruppen bei über 90 %. Auch die Heizungsart in den heimischen vier Wänden macht keinen Unterschied. Nutzer von Gas- und Ölheizungen (91 bzw. 94 %) stehen ebenso hinter dem Ausbau wie die von Wärmepumpen und Fernwärme (88 % bzw. 94 %). Beim Bildungsniveau sieht man leicht höhere Werte bei Hochschulabsolventen (97 %), aber auch etwas mehr als 90 % der Personen mit Ausbildung halten den stärkeren Ausbau für sinnvoll. Beim Alter zeigt sich ein leichter Rückgang in der Lebensmitte - aber auch hier sind die Unterschiede gering.

Ein Charakteristikum gibt es allerdings, das die Zustimmung einschränkt: Für Anlagen, die in der eigenen Nachbarschaft errichtet werden sollen, liegen die Zustimmungswerte in der Regel etwas niedriger: Zuletzt befanden aber immerhin noch fast zwei Drittel (63 %) der Bevölkerung eine regenerative Stromerzeugung in der eigenen Nachbarschaft für gut oder sehr gut. Die Zustimmung fiel höher aus, wenn die Befragten bereits tatsächlich eigene Erfahrungen in der Nachbarschaft gemacht hatten.

"Der stockende Ausbau erneuerbarer Energien muss endlich in Schwung kommen - denn in den nächsten acht Jahren müssen jährlich etwa viermal so viel Kapazitäten installiert werden wie in den letzten acht Jahren, um die Ausbauziele zu erreichen", sagt Dr. Fritzi Köhler-Geib, Chefvolkswirtin der KfW. "Die Bevölkerung ist für die entsprechende Beschleunigung bereit. 92 % der Menschen in Deutschland halten einen schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien für wichtig. Daher gilt es nun, die gesetzlich festgelegte Vorrangstellung der Erneuerbaren und die angestrebte Vereinfachung von Planungs- und Genehmigungsverfahren beherzt umzusetzen."

Zum Datenhintergrund:

Die hier vorgelegten Analysen zu den Einstellungen der Menschen in Deutschland basieren auf einer ergänzenden Sonderbefragung zum KfW-Energiewendebarometer. Im Rahmen des infas-Panel wurden hierzu 1.011 in Deutsch-land wohnhafte Personen ab 18 Jahren telefonisch befragt. Der Befragungszeitraum war der 1.-30. November 2022, basierend auf einer ADM-Dual-Frame-Telefonstichprobe. Das Vorgehen ermöglicht eine präzise, repräsentative Datenbasis mit transparenter Entstehungsgeschichte und vollständiger Bevölkerungsabdeckung. Für mehr Informationen siehe https://www.infas.de/infas-panel/

