10 Jahre VISION.A Awards 2025: Auszeichnen, was die Branche voranbringt / Jetzt bewerben!

10 Jahre VISION.A Awards 2025: Auszeichnen, was die Branche voranbringt

Die VISION.A Awards küren diesjährig bereits zum zehnten Mal Unternehmen, Organisationen und Einzelpersonen, die durch wegweisende Ideen, mutige Innovationen und herausragende Leistungen die Apotheken- und Gesundheitsbranche aktiv mitgestalten. Ab sofort ist die Bewerbungsphase eröffnet - bis zum 16. Mai 2025 können Projekte in acht verschiedenen Kategorien eingereicht werden.

Warum sich eine Bewerbung lohnt:

Die VISION.A Awards sind mehr als eine Auszeichnung - sie sind ein Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung für all jene, die sich mit Leidenschaft für die Arzneimittelversorgung, die Stärkung der Vor-Ort-Apotheken und für eine zukunftsfähige Gesundheitsbranche einsetzen. Gerade in Zeiten des Wandels sind Innovation, Engagement und Mut entscheidend. Deshalb honoriert VISION.A wegweisende Impulse, die Apotheken in ihrer täglichen Arbeit unterstützen und die Gesundheitsversorgung nachhaltig verbessern - in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal.

Die Kategorien 2025:

Bester Healthcare-Content Für Inhalte, die informieren, inspirieren und die Gesundheitsversorgung medial erlebbar machen.

Für Inhalte, die informieren, inspirieren und die Gesundheitsversorgung medial erlebbar machen. Beste Kampagne: Ort der Gesundheit Für kreative Kampagnen, die den gesellschaftlichen Wert der Apotheke in den Mittelpunkt stellen.

Für kreative Kampagnen, die den gesellschaftlichen Wert der Apotheke in den Mittelpunkt stellen. Beste Kampagne: Nachwuchs & Integration Für Initiativen, die junge Talente und Diversität in der Apotheken- und Pharmabranche fördern.

Für Initiativen, die junge Talente und Diversität in der Apotheken- und Pharmabranche fördern. Beste Innovation: Apotheke & Arzneimittel Für revolutionäre Lösungen, die den Apothekenalltag erleichtern und die Versorgung optimieren.

Für revolutionäre Lösungen, die den Apothekenalltag erleichtern und die Versorgung optimieren. Bestes Design: Apotheke & Arzneimittel Für wegweisendes Design, das Funktionalität und Ästhetik verbindet.

Für wegweisendes Design, das Funktionalität und Ästhetik verbindet. Beste:r Unternehmer:in in Krisenzeiten Für visionäre Führungspersönlichkeiten, die Apotheken durch herausfordernde Zeiten steuern.

Für visionäre Führungspersönlichkeiten, die Apotheken durch herausfordernde Zeiten steuern. Engagement für die Apotheke Für Projekte und Initiativen, die die Vor-Ort-Apotheken stärken und zukunftsfähig machen.

Für Projekte und Initiativen, die die Vor-Ort-Apotheken stärken und zukunftsfähig machen. Sonderpreis: Social Impact Für Projekte, die sich auch außerhalb der Apothekenbranche für wohltätige Zwecke stark machen.

Attraktive Gewinne & eine große Bühne:

Die Gewinner:innen der VISION.A Awards 2025 dürfen sich nicht ausschließlich über die begehrten VISION.A Trophäe freuen, sondern auch über ein exklusives Mediabudget im Gesamtwert von über 50.000 Euro. Dieses kann bei APOTHEKE ADHOC und / oder PTA IN LOVE und / oder TARA24 eingesetzt werden - eine wertvolle Chance, um Projekte und Ideen der breiten Fachöffentlichkeit sichtbar zu machen. Eine fachkundige Jury aus Branchenexpert:innen bewertet alle Einreichungen. Die herausragendsten Konzepte werden dann im Rahmen der VISION.A Zukunftskonferenz in Berlin ausgezeichnet - vor einem hochkarätigen Publikum aus Branchenexpert:innen, Innovator:innen und einer Vielzahl von Entscheidungsträger:innen aus der Pharmabranche. Die ausgezeichneten Projekte erhalten reichweitenstarke mediale Aufmerksamkeit: Sie werden prominent in der Berichterstattung von APOTHEKE ADHOC einem breiten Fachpublikum präsentiert.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Bewerbungen können bis zum 16. Mai 2025 unter folgendem Link eingereicht werden: https://vision.apotheke-adhoc.de/bewerbung-vision-a-awards-2025/. Auch Nominierungen externer Projekte sind möglich.

Die ELPATO Medien GmbH produziert in Berlin und Wien mit rund 90 Mitarbeitenden Medien und andere Formate für die Healthcarebranche mit besonderem Schwerpunkt im Bereich Apotheke und Pharma. Der Fokus liegt dabei auf der digitalen Kommunikation und Live-Events.

