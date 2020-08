Michael Hertig - Buchautor

Niemand zum Reden? 0900calavivo hat Zeit für ein Gespräch

Cala Vivo ergänzt das Angebot von Sorgentelefonen um einen kostenpflichtigen Dienst für ratsuchende Senioren

Berlin (ots)

Viele kennen das: Die eigene Familie hat oft keine Zeit oder Geduld, die Pflege- oder Betreuungskraft sowieso nicht. Ist zudem die Mobilität eingeschränkt, bleibt oft nur das Telefon, um mit jemandem zu sprechen.

"Viele möchten einfach nur, dass Ihnen jemand zuhört oder wünschen sich Rat von einem Außenstehenden.", sagt Michael Hertig, Anbieter dieses Services. "Und nicht jeder, der sich seine Sorgen von der Seele reden möchte, hat psychische Probleme. Manchmal sind Tipps zum neuen Smartphone gefragt oder wie man einen Emailanhang weiterleitet."

Hertig, der selbst schwere Krankheiten "nicht nur zu seiner eigenen Verwunderung überlebte", wie er sagt, gründete vor fünf Jahren das Cala Sana® Netzwerk für psychosoziale Gesundheit und betreibt mit Kollegen seit 2017 ein Coachingangebot via Telefon. "Gerade in Zeiten von Kontaktbeschränkungen sind aufsuchende Angebote kaum möglich," sagt er, "da bietet das Telefonieren eine Alternative."

Damit möglichst viele Interessensgebiete der Anrufer auch abends und an den Wochenenden abgedeckt werden können, ist Cala Vivo offen für Menschen, die anderen gerne zuhören und mit ihren Lebenserfahrungen telefonisch Alltagshilfe leisten möchten. In sozialen Berufen Beschäftigte oder ehrenamtlich kirchlich Engagierte können in ihrer Freizeit Ratsuchende unterstützen, ohne kostenlos ihre Hilfe anbieten zu müssen. Zudem ist Cala Vivo offen für Kooperationen mit Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege, die das Angebot personell unterstützen und bewerben, um im Gegenzug an den Umsätzen beteiligt zu werden.

Der Anruf bei 0900CALAVIVO (09003-2252-8486) kostet aus dem Festnetz 0,99 EUR /min., Anrufe aus Mobilfunknetzen sind etwas teurer. Zu den Tarot- und Horoskop-Rufnummern, die von Ratsuchenden oft angerufen werden, bietet Cala Vivo somit eine inhaltliche und preiswerte Ergänzung in der allgemeinen Lebensberatung.

https://www.calavivo.de/

