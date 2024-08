EUROPA Versicherungen

EUROPA honoriert ab sofort soziales Engagement beim Abschluss einer Risikolebensversicherung

Sich gesellschaftlich zu engagieren und anderen zu helfen, treibt glücklicherweise viele Menschen an. Das honoriert die EUROPA ab sofort: Beim Abschluss einer Risikolebensversicherung erhalten sozial engagierte Kunden einen Bonus in Höhe von bis zu 75 Euro.

"Soziales Engagement ist der viel beschriebene Kitt, der die Gesellschaft zusammenhält. Und das ist für ein funktionierendes Miteinander besonders wichtig", sagt Jürgen Wörner, Vorstand Direktvertrieb der EUROPA Versicherungen. "Unser Helfer-Bonus ist ein wertschätzendes Dankeschön für alle, die sich neben Beruf, Schule oder Ausbildung sozial engagieren."

Wer erhält den Bonus?

Die EUROPA honoriert Menschen, deren Handeln einem wohltätigen Zweck, der Wahrnehmung eines öffentlichen Amtes oder einer gesellschaftlichen Aufgabe dient. Die Übernahme dieser Tätigkeiten ist freiwillig und unentgeltlich. Zum Beispiel also der Trainer im Sportverein, das Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr oder der Elternrat in der Schule der Kinder.

Wofür gibt es den Bonus?

Jeder Kunde, der bis zum 31. Oktober 2024 eine Risikolebensversicherung als Tarif E-RL, E-RLP oder E-VRL abschließt, profitiert von der Aktion. Im Antrag gibt er an, wie er sich sozial engagiert. Die EUROPA behält sich die Prüfung vor. Kommt der Vertrag zustande, erhält der Kunde in den ersten fünf Versicherungsjahren je einen Wunschgutschein im Wert von 15 Euro, sofern die Beiträge fristgerecht gezahlt wurden und der Vertrag ungekündigt besteht. Die Wunschgutscheine sind in zahlreichen Webshops und Geschäften einlösbar. Weitere Infos gibt es unter www.wunschgutschein.de.

Mehr zur EUROPA Risikolebensversicherung gibt es unter www.europa.de/produkte/risiko-leben. Vermittler erhalten für sie speziell aufbereitete Informationen zu den Tarifen und Leistungen der EUROPA beim Makler Service-Team unter 0221 5737-300, per E-Mail an vep@europa.de oder unter www.europa-vertriebspartner.de.

Über die EUROPA Versicherungen

Die EUROPA Versicherungen gehören zum Continentale Versicherungsverbund. Gegründet wurden sie 1959 in Köln. Dort ist heute noch der Sitz der beiden Unternehmen, der EUROPA Lebensversicherung AG und der EUROPA Versicherung AG.

Die EUROPA betreut insgesamt 1,545 Millionen Versicherungsverträge sowie 1,7 Millionen Versicherte in Reise-, Rahmen- und Gruppenversicherungsverträgen. Kunden und Vermittler profitieren von einer attraktiven Produktpalette, umfangreichem Service und sehr guter Beratung. In zahlreichen unabhängigen Tests und Rankings werden die beiden Unternehmen immer wieder ausgezeichnet - für ihre Produkte und ihre Beratungsqualität. Zudem beweist die EUROPA, dass hohe Qualität und guter Service dauerhaft günstig sein können: Mit 0,76 Prozent ist die EUROPA laut map-Report einer der Lebensversicherer mit der niedrigsten Verwaltungskostenquote in Deutschland. Das heißt, der Großteil der Beiträge fließt in den Schutz der Kunden. Eine niedrige Quote deutet auf Sparsamkeit in der Verwaltung hin.

Weitere Informationen finden Sie unter www.europa.de.

