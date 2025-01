Too Good To Go GmbH

Too Good To Go rettet jetzt auch Tierfutter

Berlin (ots)

Erweiterung des Produktportfolios: Das Social Impact Unternehmen Too Good To Go erweitert das Sortiment der Too Good To Go Pakete um Tierfutter.

Das Social Impact Unternehmen Too Good To Go erweitert das Sortiment der Too Good To Go um Tierfutter. Tierfutter retten und sparen: Hochwertiges Futter für Hunde und Katzen bis zu 60 Prozent reduziert und dank Too Good To Go Pakete direkt nach Hause geliefert.

Hochwertiges Futter für Hunde und Katzen bis zu 60 Prozent reduziert und dank Too Good To Go direkt nach Hause geliefert. Gut für die Umwelt: Gerettetes Tierfutter spart nicht nur Geld, sondern auch wertvolle Ressourcen und vermeidet CO2e-Emissionen.

Pünktlich zu Beginn des neuen Jahres erweitert das Social Impact Unternehmen Too Good To Go sein Angebot um Tierfutter. Künftig lassen sich mit der App nicht nur Lebensmittel vor der Mülltonne bewahren. Too Good To Go "Pakete" bringen von nun an auch Tierfutter für Hunde und Katzen zu reduzierten Preisen direkt an die Haustür und bewahren dieses so vor der Verschwendung. Das Prinzip ist simpel: In der Too Good To Go-App überschüssige Tiernahrung namhafter Marken auswählen, bestellen und so einen Futtervorrat anlegen.

Gemeinsam für Umwelt und Vierbeiner: Nachhaltig füttern und sparen

Auch in der Produktion von Tierfutter stecken wertvolle Ressourcen wie Wasser und landwirtschaftlich genutzte Flächen. Bei der Herstellung werden CO2e-Emissionen verursacht - Ressourcen, die wir durch die Vermeidung von Futterüberschüssen schützen können. Mit rund 200 Millionen Katzen und Hunden in der EU und fast 50 Prozent der europäischen Haushalte, die ein Haustier besitzen, wird es immer wichtiger, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Haustierpflege, Nachhaltigkeit und Erschwinglichkeit zu schaffen. Mit den neuen Too Good To Go Paketen gelingt es: Denn die Pakete bieten einwandfreie Produkte, die bis zu 60 Prozent günstiger als im Handel sind.

Lebensmittelrettung für alle - einfach und flexibel mit Too Good To Go Pakete

Seit letztem Jahr sind die Too Good To Go Pakete bereits erhältlich. Dank diesem Angebot haben Nutzerinnen und Nutzer die Möglichkeit, Lebensmittel direkt vom Hersteller zu retten und komfortabel nach Hause liefern zu lassen. Sie profitieren hierbei von wechselnden Angeboten beliebter, namhafter Marken sowie ab sofort von Premium-Futtermarken für Haustiere wie EdgarCooper und Baluna.

Welche Produkte landen in den Paketen?

Produzenten von Lebensmitteln und Tierfutter haben häufig überschüssige, aber einwandfreie Produkte, die aufgrund von Überproduktion, veränderter Verpackung oder beschädigten Etiketten in ihren Lagern bleiben. Obwohl diese Produkte das Mindesthaltbarkeitsdatum nicht überschreiten, können sie oft nicht über reguläre Einzelhandelskanäle verkauft werden und müssen im schlimmsten Fall entsorgt werden. Too Good To Go kauft diese Produkte direkt von Produzenten und Marken auf, verpackt sie in thematische Pakete und bietet sie anschließend allen App-Nutzerinnen und -Nutzern an. Die Auswahl variiert je nach Verfügbarkeit und umfasst Kategorien wie Vorrat, Snacks, Kinder, Gesundheit, Frühstück, Tee, Gewürze und jetzt neu: Tierfutter. Eine Filterfunktion erleichtert die Suche nach den gewünschten Kategorien. Die Bestellung per Smartphone macht die Lebensmittelrettung einfach und die Lieferung bietet maximale Flexibilität, denn die Pakete werden direkt an die Haustür geliefert.

Über Too Good To Go Deutschland

Too Good To Go geht mit unterschiedlichen Lösungen gegen Lebensmittelverschwendung vor und betreibt den weltweit größten Marktplatz für überschüssige Lebensmittel. Das Social Impact Unternehmen mit B-Corp-Zertifikat verfolgt die klare Mission, Menschen zu befähigen, gemeinsam gegen Lebensmittelverschwendung vorzugehen. Mit über 14,5 Millionen registrierten Nutzer*innen und rund 26.000 Partnerbetrieben konnten in Deutschland bereits mehr als 55 Millionen Überraschungstüten von Bäckereien, Supermärkten und Gastronomiebetrieben über die Too Good To Go-App gerettet werden. Das dänische Unternehmen mit Hauptsitz in Kopenhagen ist in 19 Ländern in Europa, Nordamerika und Australien aktiv, zählt weltweit über 100 Millionen registrierte Nutzer*innen und arbeitet mit 170.000 Partnerbetrieben zusammen. Seit dem Start im Jahr 2016 hat Too Good To Go weltweit über 400 Millionen Mahlzeiten gerettet. Laut Project Drawdown (2020) ist die Reduzierung von Lebensmittelverlusten eine der wirksamsten Maßnahmen, um Treibhausgasemissionen zu senken.

Die Too Good To Go-App ist zum Download im App Store oder bei Google Play erhältlich.

Weitere Informationen auf www.toogoodtogo.de.

