Ferienwohnungen auf dem Deich

Die Kleinste Kreuzfahrt der Welt von Hamburg ins Alte Land trifft eine der größten Kreuzfahrten der Welt: die Queen Mary II

Hamburg

Dass man vom Hamburger Hafen aus mit einem Ozeanriesen auf große Fahrt gehen kann, weiß wohl nicht nur in der Hansestadt jedes Kind. Aber hätten Sie gedacht, dass man von hier aus auch zur "Kleinsten Kreuzfahrt der Welt" aufbrechen kann? Die zweite Auflage dieser besonderen Kreuzfahrt war ein voller Erfolg, die Termine für das Jahr 2020 werden geplant und über die Website www.urlaub-hamburg-altesland.de kommuniziert.

Die Kleinste Kreuzfahrt der Welt - von Hamburg ins Alte Land ist nach der Premiere 2018 auch im Jahr 2019 erfolgreich über die Bühne gegangen. Begleitet von Hamburger Wetter sind die Kreuzfahrer am Freitagabend, 01.11.2019, an Bord der MS Senator gestiegen, um von den Hamburger Landungsbrücken ins Alte Land zu schippern. Die MS Senator als ehemaliges Schiff des Hamburger Senats für Staatsempfänge, bildete dabei auch für die Gäste der Kleinsten Kreuzfahrt der Welt einen angemessenen Rahmen. Mit Altländer Diekpedder und Apfelsecco gestärkt, ging es bei Kerzenschein im trockenen Innenraum auf die große Fahrt vorbei an der Elbphilharmonie, den Landungsbrücken, den Containerterminals sowie dem Fischmarkt. Für die nötige Unterhaltung sorgte der Hafenexperte Jörn, der die Kreuzfahrer während der gesamten Reise mit Wissenswertem um den Hafen informierte.

Die Kleinste trifft eine der Größten Kreuzfahrten der Welt

Besonderes Highlight der diesjährigen Auflage der Kleinsten Kreuzfahrt der Welt war das Treffen mit einem der Größten Kreuzfahrtschiffe der Welt. Denn passend zum Auslaufen der MS Senator Richtung Altes Land, ist die Queen Mary II in den Hafen der Hansestadt eingelaufen. "Diese Dimensionen der Queen sind wirklich faszinierend", sagt Manfred Langebeck, "aber wenn man sich überlegt, dass dort mehrere tausend Gäste drauf sind, dann bleibe ich lieber auf der Kleinsten Kreuzfahrt der Welt."

Im Alten Land per Rad auf den Obsthof

Angekommen im Alten Land speisten die Kreuzfahrer am Abend wieder in einem Superlativ: das älteste Gasthaus der Stadt Hamburg, das Gasthaus zur Post in Cranz, war Ziel der Kleinsten Kreuzfahrt der Welt zum Essen, aber auch zum Übernachten. Denn übernachtet haben die Kreuzfahrer nicht auf dem Schiff, sondern in den angeschlossenen Ferienwohnungen der Familie Kramer. Während der 3 Übernachtungen stand auf dem Programm der Kreuzfahrer die Entdeckung der Hansestadt Buxtehude, des Altländer Zentrums Jork sowie die Besichtigung eines typischen Obsthofes im Alten Land. "Die Besichtigung war nicht nur besonders lecker, sondern auch wirklich lehrreich. Schön, dass hier alles so überschaubar und vor allem persönlich ist. Familie Kramer steht immer zur Seite und auch auf dem Obsthof hatte ich das Gefühl mit Freunden zu sprechen", freut sich Marko Geulen, der aus Aachen für die Kleinste Kreuzfahrt der Welt angereist ist.

Erfolgreiche zweite Auflage und Planungen für das Jahr 2020

Nach 3 Übernachtungen ging es am Montagmorgen, 04.11.2019, für die Gäste der Kleinsten Kreuzfahrt der Welt wieder zurück zu den Hamburger Landungsbrücken. Erfinder und Veranstalter Jan Frithjof Kramer freut sich über glückliche Gäste und blickt positiv ins Jahr 2020: "Es freut uns sehr, dass die Kleinste Kreuzfahrt der Welt so guten Anklang findet und wir die Gäste alle mit einem Lachen verabschieden können. So macht es uns super viel Spaß und wir arbeiten mit Hochdruck an den Terminen für die Kreuzfahrt im kommenden Jahr. Sobald wir diese festgelegt haben, werden wir sie über unsere Website www.urlaub-hamburg-altesland.de ankündigen."

Mehr über die Familie Kramer:

Familie Kramer betreibt seit 1725 das Gasthaus zur Post in Hamburg Cranz und damit im Hamburger Teil des Alten Landes. Das Gasthaus wird aktuell von Herbert Kramer geführt und steht seit je her für frischen Fisch und regionale Speisen. Neben dem Gasthaus betreibt Familie Kramer mittlerweile einige Ferienwohnungen im Alten Land und bietet so Erholungssuchenden die perfekte Möglichkeit ihren Urlaub in einer Weltmetropole zu verbringen und dennoch mitten im Grünen zu wohnen. Außerdem verfügt Familie Kramer als fast einziges Restaurant in Hamburg über einen eigenen Bootsanleger direkt hinter dem Haus. Die Themen rund um den Urlaub werden von Jan Frithjof Kramer geführt, jüngster Sohn von Herbert Kramer.

Mehr über die MS Senator:

Die MS Senator gehört der Reederei Bülow und wird für die Kleinste Kreuzfahrt der Welt von der Familie Kramer gechartert. Die Senator wurde in den 30er Jahren gebaut und diente jahrelang dem Hamburger Senat als Schiff für repräsentative Zwecke. Unter anderem sind Lady Diana, Prinz William und Herzogin Kate oder die First-Ladies der G20 Gipfel Teilnehmer mit der MS Senator durch den Hafen gefahren.

Urlaub Hamburg Altes Land

Jan Frithjof Kramer

Estedeich 86 - 21129 Hamburg

Mobil: 0173/ 8866517

Mail: info@urlaub-hamburg-altesland.de

