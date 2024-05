hepster (MOINsure GmbH)

InsurTech hepster und Onlinehändler BAUR vereinbaren Zusammenarbeit

BAUR, einer der größten Onlinehändler Deutschlands, bietet seinen Kunden künftig digitale Versicherungen als zusätzliches Serviceangebot. hepster, eines der führenden deutschen InsurTechs, stellt hierfür seine Lösungen für den Onlinehändler bereit.

Seit Mitte April empfiehlt BAUR seinen Kunden im Online-Shop die digitalen Versicherungsprodukte von hepster. Die Zusammenarbeit zwischen hepster und BAUR unterstreicht die Ambitionen beider Unternehmen, ihren Kunden das bestmögliche Einkaufserlebnis zu bieten. Während des Einkaufs bei BAUR kann zukünftig entlang der Customer Journey im Online-Shop auf die Versicherungen von hepster zugegriffen werden. An verschiedenen Touchpoints des Einkaufsprozesses kann man sich über die Versicherungen informieren und diese passend zum eigenen Warenkorb anschließend direkt bei hepster abschließen.

Zum Start der Zusammenarbeit wird eine Reihe unterschiedlicher Versicherungsprodukte angeboten, darunter Smartphoneversicherungen, Sportgeräteversicherungen, Fahrradversicherungen und E-Bike-Versicherungen. Im Laufe des Jahres ist geplant, die Kooperation mit weiteren Versicherungen, wie z.B. einem Möbelschutzbrief und Versicherungen für Schmuck und Handtaschen, auszubauen.

"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit BAUR", sagt Hanna Bachmann, CRO und Co-Founderin von hepster. "Diese Partnerschaft spiegelt den Anspruch beider Seiten wider, ihren Service kontinuierlich auszubauen, um auf die Bedürfnisse der Kunden reagieren zu können. Auch das Potenzial von Versicherungen als Value Added Services wird durch das noch attraktivere Einkaufserlebnis deutlich."

Nicole Mielich-Lange, Managerin Assortment & Sales - Retail Media, ergänzt: "Für uns bei BAUR steht die Kundenzufriedenheit zu jeder Zeit im Mittelpunkt. Daher sehen wir die Empfehlung der hepster-Versicherungen innerhalb des gesamten Kauferlebnisses als wertvolle Ergänzung für unser Serviceangebot."

BAUR hat in den letzten 20 Jahren beispielhaft die Transformation vom Versandhandel in den E-Commerce vollzogen. Erfolgsfaktoren hierbei waren zielgerichtetes Management und effektive Change-Prozesse sowie ein starker Fokus auf die Customer Experience. Die Zusammenarbeit mit hepster steht im Zeichen dieser strategischen Ausrichtung: Aspekte der Sicherheit und Verlässlichkeit sowie kundenzentrierte Added Value Services spielten eine zentrale Rolle bei der Entscheidung.

Über BAUR

Das 1925 von Friedrich Baur im oberfränkischen Burgkunstadt gegründete Unternehmen zählt zu den Pionieren im Versandhandel. Der traditionsreiche Katalog-Versender hat sich in den vergangenen 25 Jahren erfolgreich zu einem dynamischen Online-Händler gewandelt. Klare Kunden- und Serviceorientierung, hohe Qualitätsansprüche sowie ein stets aktuelles Angebot in den Sortimentsschwerpunkten Mode, Schuhe und Möbel zählen zu den wesentlichen Erfolgsfaktoren. Dabei setzt BAUR nicht nur auf bekannte Marken, sondern bietet auch eine attraktive Auswahl selbstkreierter Modekollektionen unter dem Dach der Eigenmarke Aniston by BAUR. Seit 1997 gehört BAUR zur weltweit agierenden Otto Group.

Über hepster

Das Rostocker InsurTech wurde 2016 gegründet und bietet ein API-gesteuertes Ökosystem, das es Unternehmen aller Branchen ermöglicht, bedarfsorientierte und individuelle Versicherungen in ihre Angebote zu integrieren. Unter dem Ansatz der sogenannten Embedded Insurance, schafft hepster für seine Kunden und Partner die beste Erfahrung im Bereich der Versicherungen. Das Portfolio des InsurTechs umfasst Mobilitäts-, Elektronik-, Ausrüstungs-, Reise-, Tier- und Unfallversicherungen. Seit 2017 konnte hepster bereits über 3.000 Partner und mehr als 260.000 Kunden mit über 500 maßgeschneiderten Versicherungsprodukten von sich überzeugen. Für seinen hervorragenden Kundenservice und die Versicherungsleistungen erhielt hepster bisher mehr als 15 Auszeichnungen, u.a. von TÜV Saarland und namhaften Magazinen. hepster agiert mittlerweile in Deutschland und Österreich, und seit Frühjahr 2022 auch in Frankreich.

