Weihnachtsflair vor dem Wiener Rathaus

Mit seiner 600 Jahre alten Tradition bieten der berühmteste und älteste Wiener Christkindlmarkt und der Wiener Weihnachtstraum zauberhafte Adventstimmung für Jung und Alt.

Kulinarische Köstlichkeiten im Marktbereich, Kekse backen und Weihnachtsgeschenke basteln für Kinder sowie Eislaufen am Kleinen Eistraum und Staunen in der Weihnachtswelt: vom 15. November bis 26. Dezember bringen der Wiener Christkindlmarkt und der Wiener Weihnachtstraum auf dem Rathausplatz wieder Vorfreude auf Weihnachten und laden zum gemütlichen Verweilen ein. Der Duft nach gebrannten Mandeln und Maroni, die nationalen und internationalen Chöre und Turmbläser sowie der "Krippenpfad" sorgen für vorweihnachtliches Flair. Und ab und zu schaut sogar das Wiener Christkindl vorbei.

Ob lebhafter Christkindlmarkt-Charme, buntes Kinderprogramm, ein Foto mit dem Herzerlbaum oder kulturelle Highlights - der traditionsreiche Wiener Christkindlmarkt und der Weihnachtstraum bieten für jede Stimmung das Passende und machen so die Vorweihnachtszeit zu etwas Besonderem für die ganze Familie. So kommen beim vielfältigen Programm in der Werkstatt der Volkshalle die Jüngeren voll auf ihre Kosten. Unter fachkundiger Anleitung kann hier nach Herzenslust gebacken und gebastelt werden. Ein Highlight ist sicherlich die Begegnung mit dem Wiener Christkindl - es hat nicht nur ein offenes Ohr für Wünsche, sondern erfreut Groß und Klein mit weihnachtlichen Erzählungen. Im Rathauspark selbst laden Rentierzug, Riesenrad und historisches Ringelspiel zu Spaß und Abwechslung ein - und der beliebte Wiener Christkindlmarkt bietet die ideale Gelegenheit, kleine Geschenke für Weihnachten zu erstehen.

Der Wiener Christkindlmarkt und der Weihnachtstraum sind von 15. November bis 26. Dezember 2019 geöffnet. Weitere Infos: www.weihnachtstraum.at oder www.christkindlmarkt.at

